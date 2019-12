കരസേന മേധാവിക്കെതിരെ യെച്ചൂരി; ലജ്ജാകരമായ പ്രസ്താവനയില്‍ മാപ്പ് പറയണം

Posted on: December 26, 2019 7:57 pm | Last updated: December 26, 2019 at 7:57 pm