ഹിന്ദുക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരും: ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

Posted on: December 26, 2019 2:10 pm | Last updated: December 26, 2019 at 3:17 pm