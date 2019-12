ശൈഖുൽ ഹദീസ്: അറിവിന്റെ മഹാ വിസ്മയം

ഹദീസുകളുടെ ലോകത്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും തേടി അലഞ്ഞ മഹാനായ അന്വേഷകൻ. ദുർവ്യാഖ്യാന ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചും ഹദീസ് നിഷേധ പ്രവണതയെ പ്രമാണ ബദ്ധമായി തകർത്തും ഇസ്‌ലാമിന്റെ ആദർശാടിത്തറ ഭദ്രമാക്കാൻ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു ആ മഹാമനീഷി.

ആത്മീയം

Posted on: December 23, 2019 1:49 pm | Last updated: December 23, 2019 at 2:09 pm