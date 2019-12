സി പി എമ്മുമായി യോജിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരു സമരത്തിനുമില്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി

Posted on: December 23, 2019 12:35 pm | Last updated: December 23, 2019 at 12:46 pm