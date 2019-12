ഉംറ തീര്‍ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വന്‍ വര്‍ധന; നാല് മാസത്തിനുള്ളില്‍ അനുവദിച്ചത് 22 ലക്ഷം വിസകള്‍

Posted on: December 22, 2019 2:52 pm | Last updated: December 22, 2019 at 2:52 pm