Kerala
സാമൂതിരി രാജ പി കെ കേരളവര്മ അന്തരിച്ചു
ബിസിനസ് മികവിന് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോഴിക്കോട്| സാമൂതിരി രാജ പി കെ കേരളവര്മ അന്തരിച്ചു. 89 വയസ്സായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂര് പുതിയ കോവിലകത്തെ തെക്കേക്കെട്ട് താവഴിയിലെ അംഗമാണ്. ഫാര്മക്കോളജി വിദഗ്ധനായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് ചിന്താവളപ്പിലായിരുന്നു താമസം. ബിസിനസ് മികവിനു കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവല്ല നെടുമ്പ്രത്ത് കൊട്ടാരത്തിലെ ബലരാമ വര്മയുടെ മകനാണ്. മാതാവ് ശ്രീദേവി വര്മ സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് സ്വന്തം വള ഊരിക്കൊടുത്തതിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയാണ്.
ഇന്റര്മീഡിയറ്റ് വരെ സാമൂതിരി കോളജിലാണ് കേരളവര്മ പഠിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദ് എല്എം കോളജ് ഓഫ് ഫാര്മസിയില് നിന്ന് ബിരുദം നേടി. മുംബൈയില് ജര്മന് റെമഡീസ് മരുന്നു നിര്മാണ കമ്പനിയില് ജോലി ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് നാട്ടിലെത്തി മെഡിക്കല് കോളജില് നോണ് മെഡിക്കല് ട്യൂട്ടര് ആയി പ്രവര്ത്തിച്ചു. പിന്നീട് സ്വന്തമായി മരുന്നു നിര്മാണ കമ്പനിയായ നാര്ണ്യാത്ത് ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല്സ് ആരംഭിച്ചു.
തിരുവല്ല നെടുമ്പ്രം കൊട്ടാരത്തിലെ ജയശ്രീ വര്മയാണ് ഭാര്യ. മക്കള്: സാഹിത്യകാരി സുനീത രാജ(ഡല്ഹി), ഡോ. കെ സുജിത് വര്മ (കെഎംസിടി ഫാര്മസി കോളജ് പ്രിന്സിപ്പല്). മരുമക്കള്: കെ.സി. രവീന്ദ്ര രാജ, ദിവ്യ (അധ്യാപിക, കൊയിലാണ്ടി).
Content Highlights:
Zamorin King PK Kerala Varma passed away at the age of 89 in Kozhikode. He was a distinguished pharmacology expert and the founder of Narniath Pharmaceuticals. A recipient of central and state awards for business excellence, he belonged to the Thekkekkettu lineage of Thiruvannur Kovilakam.