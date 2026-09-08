Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കനത്ത ചൂട്; ജാഗ്രത
ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ചൂട് പുനലൂരില് രേഖപ്പെടുത്തി.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ഉയര്ന്ന താപനിലയുണ്ടാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. താപനില മൂന്ന് മുതല് നാല് ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയര്ന്നേക്കും. ചൂടിനൊപ്പം അന്തരീക്ഷ ഈര്പ്പവും ഉയര്ന്ന് നില്ക്കുന്നതിനാല് യഥാര്ഥ താപനിലയെക്കാള് കൂടുതല് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് ദുര്ബലമായതാണ് താപനില കൂടാന് കാരണം. അതേസയമം, ഇത് ഉഷ്ണതരംഗ സാഹചര്യമായി വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല.
ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ചൂട് പുനലൂരില് രേഖപ്പെടുത്തി. 36.2 ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് ഉയര്ന്നു. ശരാശരിയെക്കാള് 4.4 ഡിഗ്രി കൂടുതലാണിത്. കോട്ടയം 35, തൃശൂര്, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളില് 34.3 ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു.
Content Highlights: The India Meteorological Department issued a high temperature warning for Kerala as temperatures are expected to rise by 3 to 4 degrees Celsius. A weakened southwest monsoon accompanied by high atmospheric humidity is causing severe heat discomfort across the state. Punalur recorded the highest temperature at 36.2 degree Celsius, followed by Kottayam, Thrissur, and Palakkad.