Connect with us

Pathanamthitta

ളാഹയില്‍ കാട്ടാന വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തകര്‍ത്തു; കൃഷി നശിപ്പിച്ചു

വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ സാബു ഖാന്‍ കണ്ടത് വീണുകിടക്കുന്ന ഗേറ്റും തുമ്പികൈ ഉയര്‍ത്തി ചിന്നം വിളിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന കാട്ടാനെയുമാണ്.

Published

Jun 02, 2026 9:26 pm |

Last Updated

Jun 02, 2026 9:26 pm

പത്തനംതിട്ട |  ശബരിമല പാതയോരത്ത് ളാഹയില്‍ കാട്ടാന വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തകര്‍ത്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ളാഹ സ്വദേശി സാബു ഖാന്‍ എന്ന ആളിന്റെ വീടിനു നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ സാബു ഖാന്‍ കണ്ടത് വീണുകിടക്കുന്ന ഗേറ്റും തുമ്പികൈ ഉയര്‍ത്തി ചിന്നം വിളിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന കാട്ടാനെയുമാണ്.

ശബ്ദം കേട്ട് പരിസര വാസികള്‍ പുറത്തിറങ്ങി ബഹളം വച്ചതോടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കയറാതെ കാട്ടാന പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ റോഡിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങിയ ആന അടുത്തുള്ള കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് തെങ്ങും വാഴയും നശിപ്പിച്ചു. ഏറെ നേരത്തിനു ശേഷമാണ് ആന വനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ളാഹയ്ക്ക് സമീപമുള്ള രാജാമ്പാറ വനം വര്‍ഷങ്ങളായി കാട്ടാനകളുടെ താവളമാണ്. ഇവിടെ ആദ്യമായല്ല ആന ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

മഴ കനക്കുന്നു; താമരശ്ശേരി ചുരത്തില്‍ മള്‍ട്ടി ആക്‌സില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി

Kerala

ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാരിയെ അവഗണിച്ചു; കെ എസ് ആര്‍ ടി സി 35,146 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് ഉപഭോക്ത്യ തര്‍ക്കപരിഹാര കമ്മീഷന്‍

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വ്യാജചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു; കോഴിക്കോട് സ്വദേശി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍

Educational News

ഒരുങ്ങാം; കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിക്കായി

National

വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കാഷ്വൽ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷന് അർഹതയുണ്ട്; ചരിത്ര വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി

Kerala

പാലില്‍ ചേര്‍ത്തു കുടിക്കാനും ചട്‌നിയുണ്ടാക്കാനുമായി ഫ്‌ളാറ്റില്‍ കഞ്ചാവ് ചെടികള്‍ വളര്‍ത്തി; തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ ടി കമ്പനി മാനേജര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

പത്തനംതിട്ട പൂങ്കാവിലെ എസ് ബി ഐ ബാങ്കില്‍ തീപിടുത്തം