Kerala
മഴ കനക്കുന്നു; താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് മള്ട്ടി ആക്സില് വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി
രാവിലെ ആറ് മുതല് രാത്രി എട്ട് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം
കോഴിക്കോട് | കാലവര്ഷം കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് (ദേശീയ പാത 766) വലിയ മള്ട്ടി ആക്സില് വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിയന്ത്രണം. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടറും ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണുമായ എംഎസ് മാധവിക്കുട്ടിയാണ് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കിയത്.
രാവിലെ ആറ് മുതല് രാത്രി എട്ട് വരെയാണ് നിയന്ത്രണം. കാലവര്ഷം അവസാനിക്കുന്നതുവരെയോ അല്ലെങ്കില് അടുത്ത ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെയോ നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു. വയനാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ഭാരം കൂടിയ വാഹനങ്ങള് കുറ്റ്യാടി, നാടുകാണി ചുരങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ബദല് റോഡുകള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു. ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് കര്ശനമായി നടപ്പാക്കാന് കോഴിക്കോട് റൂറല് പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടര് നിര്ദേശം നല്കി.ഉത്തരവ് പ്രകാരം രണ്ട് ആക്സിലില് കൂടുതലുള്ള ട്രക്കുകള്, ലോറികള്, ടാങ്കറുകള്, ട്രെയിലറുകള്, കണ്ടെയ്നര് വാഹനങ്ങള്, മറ്റ് വലിയ മള്ട്ടി ആക്സില് വാഹനങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് ഈ സമയങ്ങളില് ചുരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാന് അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
അവശ്യ സര്വീസുകളെയും ചെറിയ വാഹനങ്ങളെയും നിയന്ത്രണത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആര്ടിസി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്, കാറുകള്, ജീപ്പുകള്, ടാക്സികള് തുടങ്ങിയ ചെറിയ മോട്ടോര് വാഹനങ്ങള്, ആംബുലന്സുകള്, മറ്റ് അടിയന്തര മെഡിക്കല് വാഹനങ്ങള്, ഫയര്ഫോഴ്സ്, സിവില് ഡിഫന്സ്, ദുരന്തനിവാരണ സേനകളുടെ വാഹനങ്ങള്, സായുധ സേനകള്, കേന്ദ്ര പാരാമിലിട്ടറി, കേരള പോലീസ് എന്നിവരുടെ വാഹനങ്ങള്, ജില്ലാ കലക്ടറോ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് അധികാരികളോ രേഖാമൂലം പ്രത്യേക അനുമതി നല്കിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങള് എന്നിവയെ നിയന്ത്രണത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ചുരത്തിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമുള്ള അടിവാരം (കോഴിക്കോട് ഭാഗം), ലക്കിടി (വയനാട് ഭാഗം) എന്നിവിടങ്ങളില് വയനാട് പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് 24 മണിക്കൂറും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കും. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വാഹന ഉടമകള്ക്കും ഡ്രൈവര്മാര്ക്കുമെതിരെ 2005ലെ ദുരന്തനിവാരണ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന് 51 പ്രകാരവും, 1988-ലെ മോട്ടോര് വാഹന നിയമപ്രകാരവും കര്ശനമായ നിയമനടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു