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കാർ ടയറുകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുപ്പ് നിറം മാത്രം നൽകുന്നത്? കാരണം കേട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടും!
ടയർ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വൻ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന പദാർത്ഥം റബ്ബറിൽ ചേർക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ്.
വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകൾ എപ്പോഴും കറുത്ത നിറത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ലളിതമായ ഒരു ഡിസൈൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി തോന്നാമെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നിൽ ശാസ്ത്രീയവും സുരക്ഷാപരവുമായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ടയറുകൾ പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലായിരുന്നില്ല.
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും റബ്ബർ ടയറുകൾ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവ സ്വാഭാവികമായി വെള്ളയോ വെളുപ്പ് കലർന്ന നിറത്തിലോ ആയിരുന്നു. ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബർ (Natural Rubber) പാൽ പോലെയുള്ള വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ളതാണ് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. എന്നാൽ ഈ പ്രാരംഭകാല ടയറുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തേഞ്ഞുതീരുകയും നീണ്ടുനിൽക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ടയർ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വൻ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് (Carbon Black) എന്ന പദാർത്ഥം റബ്ബറിൽ ചേർക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ്. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമായി കത്തിച്ചാണ് കാർബൺ ബ്ലാക്ക് എന്ന സൂക്ഷ്മമായ കറുത്ത പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് റബ്ബറുമായി ചേർക്കുമ്പോൾ ടയറുകളുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിക്കുകയും തേയ്മാനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.
റബ്ബറിന്റെ ഘടനയെ ബലപ്പെടുത്തി ടയറുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാർബൺ ബ്ലാക്കിന് സാധിക്കും. ഇത് വലിയ ഭാരം ചുമക്കാനും ഉയർന്ന വേഗതയിലും പരുക്കൻ റോഡുകളിലും സുരക്ഷിതമായി ഓടിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും (Heat Resistance) ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വാഹനം ഓടുമ്പോൾ ടയറും റോഡും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ കാരണം ചൂട് ഉണ്ടാകുന്നു. അമിതമായ ചൂട് റബ്ബറിന് നാശമുണ്ടാക്കുകയും ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ഈ ചൂടിനെ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്ത് പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ വാഹനം അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയുകയും സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ (Ultraviolet Rays) നിന്നും ഓസോണിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന നേട്ടം. വെയിലും കാറ്റും ഏൽക്കുന്നത് റബ്ബറിൽ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്താനും നശിക്കാനും കാരണമാകും. കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ഒരു പ്രതിരോധ കവചമായി പ്രവർത്തിച്ച് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ടയറിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിന്റെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കാർബൺ ബ്ലാക്കിന് പകരം മറ്റ് പിഗ്മെന്റുകൾ (Pigments) ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ നിറങ്ങളിൽ ടയറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടയറുകളുടെ ശക്തിയും ഈടും കുറയ്ക്കും. മറ്റ് നിറങ്ങളിലുള്ള ടയറുകൾ വേഗത്തിൽ തേഞ്ഞുതീരുകയും സുരക്ഷിതമല്ലാതായി മാറുകയും ചെയ്യും. അലങ്കാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വൈറ്റ്വാളുകളോ നിറമുള്ള സൈഡ്വാളുകളോ ഉള്ള പ്രത്യേക ടയറുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും റോഡിൽ തൊടുന്ന പ്രധാന ഭാഗം പ്രകടനക്ഷമതയ്ക്കായി കറുപ്പ് നിറത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു.
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Car tyres are black due to the addition of carbon black to natural rubber. Carbon black significantly improves tyre strength, durability, and heat resistance. It also protects tyres from UV rays and environmental degradation, ensuring road safety.