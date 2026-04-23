Kerala

വീണയുടെ സി എം ആര്‍ എല്‍ വരുമാനം; മന്ത്രി റിയാസിനെതിരെ കേസെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് പോലീസ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമപ്രകാരമുളള കേസാണിതെന്നും അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് പോലീസ് സമര്‍പ്പിച്ച റിപോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

Published

Apr 23, 2026 11:05 pm |

Last Updated

Apr 23, 2026 11:05 pm

തിരുവനന്തപുരം | തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിര്‍ദേശ പത്രികയില്‍ വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവെച്ചു എന്ന ആരോപണത്തില്‍ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനും ഭാര്യ വീണാ വിജയനുമെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കേസെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പോലീസ്. തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസാണ് ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമപ്രകാരമുളള കേസാണിതെന്നും അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നുമാണ് പോലീസ് സമര്‍പ്പിച്ച റിപോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

അഭിഭാഷകനായ നെയ്യാറ്റിന്‍കര നാഗരാജന്‍ നല്‍കിയ ഹjജിയില്‍ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരമാണ് പോലീസ് റിപോര്‍ട്ട് നല്‍കിയത്. പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രികയില്‍ ഭാര്യ വീണാ വിജയന്‍ സി എം ആര്‍ എല്ലില്‍ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയ 1.72 കോടി രൂപയുടെ കണക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹരജിക്കാരന്റെ വാദം. ബോധപൂര്‍വം വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവെച്ച ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താന്‍ പോലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരന്‍ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആവശ്യം.

കേസില്‍ പ്രാഥമിക വാദം കേട്ട കോടതി മെയ് ആറിന് വിധി പറയും.

 

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് താപനില 40 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസിനു മുകളില്‍; സെല്‍ഫ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആഹ്വാനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

ഇഞ്ച്വറി ടൈമിലെ ഗോള്‍; ഒഡീഷയെ തകര്‍ത്ത് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ്

ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളിലും ഡിസ്‌കൗണ്ട്; എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്സ് ലോയല്‍റ്റി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കുന്നു

