Kerala
കാറിനു തീപിടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു
വെങ്ങാനൂര് അയ്യങ്കാളി സ്കൂളിന് സമീപമുണ്ടായ സംഭവത്തില് മരിച്ച ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല
തിരുവനന്തപുരം | വിഴിഞ്ഞം വെങ്ങാനൂരില് പുലര്ച്ചെ കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു. വെങ്ങാനൂര് അയ്യങ്കാളി സ്കൂളിന് സമീപമുണ്ടായ സംഭവത്തില് മരിച്ച ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കോട്ടയം രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കാര് എങ്ങനെയാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തിയത് എന്നതടക്കം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.
പുലര്ച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെയാണ് കാറിന് തീപിടിച്ചതായി കണ്ടത്. നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന കാര് പൂര്ണമായി കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറിനകത്ത് ഒരാളെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഫയര്ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തിയത്.
കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം സ്ത്രീയുടേതാണോ പുരുഷന്റേതാണോ എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഫോറന്സിക് സംഘം സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ദുരൂഹത ഉണ്ടോ എന്നതടക്കം അന്വേഷിക്കുമെന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞു.