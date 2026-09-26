Kerala
മുത്തോലിയില് വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു
സുഹൃത്തിനൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പൊഴാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്
കോട്ടയം | മുത്തോലിയില് വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു. തൊടുപുഴ ഇടവെട്ടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഫ്രീനാണ് മരിച്ചത്.
സുഹൃത്തിനൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പൊഴാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്
Content Highlights: A student drowned in Mutholy near Kottayam. The deceased has been identified as Muhammad Afreen, a native of Idavetti, Thodupuzha. The tragic incident occurred while he was bathing in the water with a friend.
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