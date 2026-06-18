Connect with us

Kerala

കേസ് രേഖകള്‍ തിരുത്തിയെന്ന് മൊഴി; എഡിജിപി എം ആര്‍ അജിത്കുമാറിന്റെ ഓഫീസില്‍ എസ് ഐ ടി പരിശോധന

ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് എഡിജിപിയുടെ ഓഫീസില്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്

Published

Jun 18, 2026 3:45 pm |

Last Updated

Jun 18, 2026 3:45 pm

തിരുവനന്തപുരം |  ആലപ്പുഴയില്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ മര്‍ദിച്ച സംഭവത്തില്‍ എഡിജിപി എം ആര്‍ അജിത്കുമാറിന്റെ ഓഫീസില്‍ എസ്‌ഐടി പരിശോധന നടത്തി. എഡിജിപിയുടെ ഓഫീസില്‍ വച്ച് കേസ് രേഖകള്‍ തിരുത്തിയെന്ന് കേസിലെ മുന്‍ അന്വേഷണ സംഘം മൊഴി നല്‍കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധന.

 

ഇവിടുത്തെ സന്ദര്‍ശക രജിസ്റ്റര്‍ എസ്‌ഐടി ശേഖരിച്ചു. ഓഫീസിലെ സിസിടിവിയും പോലീസ് ക്ലബിലെ രേഖകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് എഡിജിപിയുടെ ഓഫീസില്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്.

Content Highlights: The Special Investigation Team searched the office of ADGP MR Ajith Kumar in Thiruvananthapuram. The raid followed statements from former investigators that case documents related to the assault on Youth Congress workers were altered there. Officers seized visitor registers and CCTV footage.

Related Topics:

Latest

Kerala

ഗവിയിലെ യുവതുയുടെ മരണം കൊലപാതകം; പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു

Kerala

കേസ് രേഖകള്‍ തിരുത്തിയെന്ന് മൊഴി; എഡിജിപി എം ആര്‍ അജിത്കുമാറിന്റെ ഓഫീസില്‍ എസ് ഐ ടി പരിശോധന

National

മണല്‍ ഖനനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കം; ബിജെപി നേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ വാഹനത്തിനുള്ളിലിട്ട് തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

വടക്കാഞ്ചേരിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ബസില്‍ കയറ്റാത്ത സംഭവം; കണ്ടക്ടറുടെ ലൈസന്‍സ് സസ്പെന്‍സ് ചെയ്തു

National

മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ പുതിയ ഡാം നിര്‍മാണം അനുവദിക്കില്ല; തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാര്‍

National

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ കാര്‍ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം: ഏഴ് മരണം

Kerala

ഗവിയില്‍ യുവതിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം, ഒരാള്‍ പിടിയില്‍