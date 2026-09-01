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UAE

ഷാർജ; അറബി കൃതികളുടെ വിവർത്തനങ്ങൾക്ക് 14 ലക്ഷം ദിർഹം സമ്മാനം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വിവർത്തന അവാർഡുകളിൽ ഒന്നായ ഈ സമ്മാനം 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും.

Published

Sep 01, 2026 12:42 pm |

Last Updated

Sep 01, 2026 12:42 pm

ഷാർജ| അറബി കൃതികളുടെ വിവർത്തനങ്ങൾക്കു 14 ലക്ഷം ദിർഹം പുരസ്‌കാരം നൽകുമെന്ന് ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. 2016 നും 2026 നും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അറബി കൃതികളുടെ വിവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് “തുർജുമാൻ’ അവാർഡ്. സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ അപേക്ഷ  സ്വീകരിക്കും. വിദേശ ഭാഷാ വിവർത്തനങ്ങളെയും വിവർത്തനത്തിനു വിധേയമായ  അറബി കൃതികളെയും ഒരേസമയം ആദരിക്കുന്ന, ആഗോളതലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ അവാർഡാണിതെന്ന് സി ഇ ഒ അഹ്‌മദ് റഖദ് അൽ ആമിരി അറിയിച്ചു .

അറബ്  സംസ്‌കാരത്തിനും ലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വിവർത്തന അവാർഡുകളിൽ ഒന്നായ ഈ സമ്മാനം 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും. ബൗദ്ധിക, സാംസ്‌കാരിക, അറബ്, ഇസ്ലാമിക നാഗരികതകളിൽ വേരൂന്നിയതോ അവയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതോ ആയ സൃഷ്ടികളാണ് പരിഗണിക്കുക. അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധീകരണ വിപണികളിൽ അറബി പുസ്തകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രചാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അറബി കൃതികളുടെ പുതിയ ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനത്തെ പ്രോ
ത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് അവാർഡ്.

ഗവേഷണം, വിമർശനം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പുതിയ സന്ദർഭങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അതിന്റെ മൂലഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറം സാംസ്‌കാരിക സംവാദത്തിനുള്ള സംഭാവന വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, വിവർത്തനം ചെയ്ത കൃതിയുടെ മൂല്യത്തെ അവാർഡ് രണ്ട് പരസ്പര പൂരക ഘടകങ്ങളിലൂടെ വിലയിരുത്തുന്നു.
സർഗാത്മക പ്രക്രിയയിൽ സംഭാവന നൽകിയ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കും. വിജയിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസാധകന് ഈ അവാർഡ് 910,000 ദിർഹം (മൊത്തം സമ്മാന മൂല്യത്തിന്റെ 65%) നൽകുന്നു.

അറബി പതിപ്പിന്റെ മൂല പ്രസിദ്ധീകരണ അവകാശം കൈവശമുള്ള അറബ് പ്രസാധകന് 390,000 ദിർഹം ലഭിക്കും. ഇത് സമ്മാന മൂല്യത്തിന്റെ 27.8% പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം വിജയിച്ച കൃതിയുടെ വിവർത്തകന് 100,000 ദിർഹം ലഭിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ സമർപ്പണവും വിധിനിർണ്ണയ മാനദണ്ഡങ്ങളും
താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രസാധകർക്ക് തുർജുമാൻ അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പങ്കെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. എല്ലാ സമർപ്പണങ്ങളും 2026 സെപ്റ്റംബർ 15-നകം ലഭിക്കണം.

Content Highlights: The Sharjah Book Authority announced the AED 1.4 million Turjuman Award for translations of Arabic works published between 2016 and 2026. Submissions for the award will be accepted until September 15. The prize will be presented at the opening ceremony of the 45th Sharjah International Book Fair.

 

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