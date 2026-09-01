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TODAY'S GOLD RATE| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് നേരിയ വര്ധന
ഗ്രാമിന് 15 രൂപ ഉയര്ന്ന് 14385 രൂപയായി
കൊച്ചി|ഒരാഴ്ചയായി ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്വര്ണ വിലയില് ഇന്ന് നേരിയ വര്ധന. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ ഉയര്ന്ന് 14385 രൂപയും പവന് 120 രൂപ കൂടി 1,15,080 രൂപയുമായി(Today’s Gold Rate). ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ പവന് 5,280 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളി വില അഞ്ചുരൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 250 രൂപയായി.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 10,80രൂപ ഇടിഞ്ഞ് 1,14,960 രൂപയായിരുന്നു വില. ഗ്രാമിന് 135രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,370 രൂപയുമായി. ആഗസ്റ്റ് 24ന് ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കായ 1,20,240ല് എത്തിയ പവന് വില, ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 5,280 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ആഗസ്റ്റ് 25നും 26നും പവന് 1,20,080 രൂപയായിരുന്നു വില.
ശ്രദ്ധിക്കുക: വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ today gold rate വീണ്ടും ഉയരുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നതിനാൽ ഓരോരുത്തരും കൃത്യമായ gold price analysis നടത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് loan against gold എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയാകാത്ത രീതിയിൽ സ്വയം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം gold loan apply ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിലവിലെ gold price today സാഹചര്യങ്ങളും gold rate മാറ്റങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അനാവശ്യമായ gold loan എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് അഭികാമ്യം.
Content Highlights:
Kerala gold price experienced a slight increase today following a week-long downward trend. The rate per gram rose by 15 rupees to reach 14,385 rupees, while the sovereign price increased by 120 rupees to 1,15,080 rupees. Over the past week, gold prices had dropped significantly by 5,280 rupees.