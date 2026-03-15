Connect with us

International

നേപ്പാളില്‍ വാഹനാപകടം; ഏഴ് ഇന്ത്യന്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ മരിച്ചു

മനകമന ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന തീര്‍ഥാടകരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്

Published

Mar 15, 2026 3:23 pm |

Last Updated

Mar 15, 2026 3:23 pm

കാഠ്മണഡു |  നേപ്പാളിലെ ഗൂര്‍ഖ ജില്ലയില്‍ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ഏഴ് ഇന്ത്യന്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ മരിച്ചു.മനകമന ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന തീര്‍ഥാടകരാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ 9 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.

പരുക്കേറ്റവരില്‍ 2 പേര്‍ നേപ്പാള്‍ സ്വദേശികളാണ്. ഇവരെ ചിത്വാന്‍ ജില്ലയിലെ ഭരത്പൂരിലെ ചിത്വാന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഷാഹിദ് ലഖന്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കാന്താര്‍ എന്ന് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് രാജ് കുമാര്‍ ശ്രേഷ്ഠ പറഞ്ഞു

Related Topics:
