ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വൈകിയോ? ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം നേടാം; അറിയേണ്ട ആർ ബി ഐ നിയമങ്ങൾ
ഉപഭോക്താവ് കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ഏഴ് പ്രവൃത്തിദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഉടൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ബാങ്കിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ബാങ്കുകൾ ഇതിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് 3.21 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ച വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
യുവാവിന്റെ അനുഭവം: ഒരു ഇമെയിലിൽ തുടങ്ങിയ പോരാട്ടം
2025 മെയ് മാസത്തിലാണ് ഒരു യുവാവ് തന്റെ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ (കോട്ടക് മിന്ത്ര, കോട്ടക് മോജോ പ്ലാറ്റിനം) ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാങ്കിന് ഇമെയിൽ അയച്ചത്. ബാങ്ക് തന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഗണ്യമായി കുറച്ചതായിരുന്നു കാരണം. എന്നാൽ ബാങ്ക് ഈ ഇമെയിലുകൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയോ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല.
ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം 2026 ഏപ്രിലിൽ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കാർഡുകൾ അപ്പോഴും ആക്ടീവ് ആണെന്നും വാർഷിക ഫീസ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ “ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കില്ല” എന്ന വിചിത്രമായ മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിച്ചതോടെ ബാങ്കിന് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. ഓരോ ദിവസത്തെ താമസത്തിനും 500 രൂപ വീതം രണ്ട് കാർഡുകൾക്കുമായി 321 ദിവസത്തെ പിഴയായി 3,21,000 രൂപ ബാങ്കിന് ഉപഭോക്താവിന് നൽകേണ്ടി വന്നു.
എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്ലോസിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർ ബി ഐ ചട്ടം?
ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (RBI) മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ബാങ്കുകൾ കർശനമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്:
- ഏഴ് പ്രവൃത്തിദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടപടി: ഉപഭോക്താവ് കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ഏഴ് പ്രവൃത്തിദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
- അപേക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ: ഇമെയിൽ, ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ, മൊബൈൽ ആപ്പ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള കത്ത് എന്നിവ വഴി ഉപഭോക്താവിന് അപേക്ഷ നൽകാം. “ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കില്ല” എന്ന് പറയാൻ ബാങ്കിന് അധികാരമില്ല.
- ദിവസേന 500 രൂപ പിഴ: ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിന് 500 രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. ഇത് ഉപഭോക്താവ് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.
- കുടിശ്ശിക വിവരങ്ങൾ: കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കുടിശ്ശിക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടൻ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിക്കണം.
ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- അപേക്ഷയുടെ രേഖ സൂക്ഷിക്കുക: ഇമെയിൽ വഴിയോ കത്തായോ ആണ് അപേക്ഷ നൽകുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ പകർപ്പ് സൂക്ഷിക്കുക.
- ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ: കാർഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ കുടിശ്ശികകളും തീർത്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- ഓംബുഡ്സ്മാനെ സമീപിക്കുക: ബാങ്ക് നടപടി എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിന് ശേഷം [RBI Banking Ombudsman](https://cms.rbi.org.in/) പോർട്ടൽ വഴി പരാതി നൽകാം.
നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ബാങ്കുകളുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നിൽ തോറ്റുകൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നു.
Summary
This article explains the RBI rules regarding credit card closure, highlighting a recent case where a customer received Rs 3.21 lakh compensation. According to RBI, banks must close a credit card within seven working days of a request, failing which they must pay a daily fine of Rs 500. It also outlines the steps customers should take to ensure their cards are closed properly and how to approach the Banking Ombudsman.