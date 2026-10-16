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മാസപ്പടി കേസ്; ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ പിണറായി വിജയന് സുപ്രീം കോടതിയില്, അവധിക്കാല ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചേക്കും
നവരാത്രി അവധി ദിസങ്ങള് വരുന്നതിനാല് ജഡ്ജിമാരുടെ ലഭ്യത നോക്കിയാകും അവധിക്കാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുക
ന്യൂഡല്ഹി|സിഎംആര്എല് എക്സാലോജിക്ക് കേസിലെ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതിയില് അപ്പീല് നല്കി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. ഹരജി ഇന്ന് തന്നെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. സുപ്രീംകോടതിയുടെ പ്രത്യേക അവധിക്കാല ബെഞ്ച് ആകും ഹരജി പരിഗണിക്കുക.
നവരാത്രി അവധി ദിസങ്ങള് വരുന്നതിനാല് ജഡ്ജിമാരുടെ ലഭ്യത നോക്കിയാകും അവധിക്കാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുകയെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് 26ന് അപ്പീല് പരിഗണിക്കും. കേസില് സിംഗിള് ബെഞ്ചിന്റെ വിധി അനുസരിച്ചായിരുന്നു വിജിലന്സ് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരുന്നത്.
എഫ്ഐആറിനെതിരെ അപ്പീല് നല്കുന്നതില് അനുമതി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് ഇന്നലെ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് പിണറായി വിജയന് ഉള്പ്പെടെ ഉള്ളവര് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേസില് പിണറായി വിജയനു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകനായ സിത്ഥാര്ത്ഥ് ലുത്രയാണ്. ടി വീണ, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവര്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകനായ എന് ഹരിഹരനാണ്.
ഹരജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാതിരുന്നാല് വരുന്ന അവധി ദിവസങ്ങളില് ഇഡിക്ക് പിണറായി വിജയന് അടക്കമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിച്ചുവരുത്തുന്നതില് തടസമില്ല. മറ്റ് നടപടി ക്രമങ്ങളുമായും ഇഡിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം.
Content Highlights: Pinarayi Vijayan appealed to the Supreme Court against the High Court division bench verdict in the CMRL Exalogic case. A special vacation bench is expected to hear the urgent plea today. Senior advocate Siddharth Luthra will represent the Chief Minister.