Connect with us

Wayanad

'നിയമഗോത്രം' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

ഗോത്രവര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്ലാറ്റ്, ക്ലീ തുടങ്ങിയ ലോ എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതാണ് പദ്ധതി

Published

Oct 03, 2026 9:40 pm |

Last Updated

Oct 03, 2026 9:40 pm

കല്‍പ്പറ്റ  |  വയനാട് ജില്ലാ ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് അതോറിറ്റിയുടെയും ഐ ടി ഡി പി വയനാടിന്റെയും മര്‍കസ് ലോ കോളേജിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ‘നിയമഗോത്രം’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ഗോത്രവര്‍ഗ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ക്ലാറ്റ്, ക്ലീ തുടങ്ങിയ ലോ എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതാണ് പദ്ധതി. വയനാട് ജില്ലാ കോടതി ഹാളില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ വയനാട് ജില്ലാ കുടുംബ കോടതി ജഡ്ജ് കൃഷ്ണകുമാര്‍ കെ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

ചടങ്ങില്‍ വയനാട് ഡി.എല്‍.എസ്.എ. സെക്രട്ടറി അനിത ആര്‍, മര്‍കസ് ലോ കോളേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. സി. അബ്ദുല്‍ സമദ്, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. അഞ്ജു എന്‍ പിള്ള, ഐ ടി ഡി പി പ്രോജക്ട് ഓഫീസര്‍ സുമന്‍ ബാബു, കണിയാമ്പറ്റ സി.എം.ആര്‍.എച്ച്. പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ വിപിന്‍ സി ജി, മര്‍കസ് ലോ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍മാരായ ഡോ. റഊഫ് വി. കെ, ജിന്‍ഷിയ, സോണിയ ബെന്നി എന്നിവര്‍ സംബന്ധിച്ചു.

Content Highlights: The Niyamagothram project was launched in Wayanad to offer CLAT and KLEE law entrance coaching for tribal students. Organized by Wayanad DLSA, ITDP, and Markaz Law College, the initiative was inaugurated by Family Court Judge Krishnakumar K. Several legal and academic dignitaries attended the event.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഇന്ത്യക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരം; കാനറിപ്പടക്ക് നാല് ഗോള്‍ ജയം

National

ഇന്ധന വില വില വര്‍ധിപ്പിച്ച് നയാര;  പെട്രോള്‍  ലിറ്ററിന്  5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും കൂട്ടി

Saudi Arabia

സഊദിയിലെ അസീര്‍ മേഖലയില്‍ വെച്ച് തകര്‍ത്ത മിസൈല്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പതിച്ച് ഏഷ്യന്‍ വംശജന് പരുക്ക്; കെട്ടിടത്തിനും നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാടുകള്‍

Saudi Arabia

സഊദിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണ ശ്രമം സഖ്യ സേന തകര്‍ത്തു

Kerala

മണിക്കൂറുകളോളം വൈദ്യുതി നിലച്ചു; കാസര്‍കോട് കൃത്രിമ ഓക്‌സിജന്റെ സഹായത്തോടെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തിയിരുന്ന വയോധിക മരിച്ചു

National

മരിച്ചുവെന്ന് കരുതി സംസ്‌കരിച്ചു; ഏഴ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം യുവതി ജീവനോടെ വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തി

Kerala

കായംകുളത്തെ പരിപാടികളില്‍ പോലീസ് സുരക്ഷയും എസ്‌കോര്‍ട്ടും വേണ്ട; ഡിവൈഎസ്പിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി മന്ത്രി എം ലിജു