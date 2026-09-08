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National

നേപ്പാള്‍ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 1,400 കടന്നു; കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാര്‍ 275

4,994 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നും കാണാതായ മലയാളി സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതര്‍.

Published

Sep 08, 2026 11:15 pm |

Last Updated

Sep 08, 2026 11:15 pm

കാഠ്മണ്ഡു | നേപ്പാളിലുണ്ടായ മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ മരണസംഖ്യ 1,400 കടന്നതായി നേപ്പാള്‍ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. 4,994 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ടെന്നും കാണാതായ മലയാളി സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കാണാതായ പൊന്നാനി സ്വദേശിയായ ഡോക്ടര്‍ ശ്രീധരന്‍ അയ്യരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ബന്ധുക്കള്‍ നേപ്പാളില്‍ തുടരുകയാണ്.

വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവരമനുസരിച്ച് ആകെ 275 ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് കാണാതായിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 49 പേരെ ചൈനീസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തിബറ്റന്‍ അതിര്‍ത്തി മേഖലയില്‍ നിന്നാണ് കാണാതായത്. കാണാതായ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ആരെങ്കിലും മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ നേപ്പാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ അറിയിച്ചു.

മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് പോയ പ്രത്യേക ഫോറന്‍സിക് സംഘം ഇതുവരെ 1,200-ഓളം ഡി എന്‍ എ സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടാന്‍ നേപ്പാള്‍ സര്‍ക്കാറിന്റെ അറിയിപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Devastating flash floods and mudslides in Nepal have claimed over 1,400 lives as search operations continue across flood-hit districts. More than 275 Indian nationals are reported missing amid ongoing rescue efforts by international and local teams. Emergency personnel are deploying heavy machinery and specialized units to locate survivors trapped under massive debris.

 

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