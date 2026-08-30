Kerala
നേപ്പാൾ മിന്നൽ പ്രളയം: 16 മലയാളികള് കൂടി നാട്ടിലെത്തി; ഏഴുപേര്ക്കായി തിരച്ചില് തുടരുന്നു
നേപ്പാളില് നിലവില് 45 മലയാളികള് സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് വിവരം.
തിരുവനന്തപുരം| നേപ്പാളിലെ മിന്നൽ പ്രളയത്തില് കുടുങ്ങിയ 16 മലയാളികള് സുരക്ഷിതരായി സുരക്ഷിതരായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് അറിയിച്ചു. കൊച്ചിയില് നിന്നുള്ള 14 അംഗ സംഘത്തിനൊപ്പം കാക്കനാട് സ്വദേശി ശ്രുതി ശിഖാമണിയും പിറവം സ്വദേശി റിനീത് മോഹൻ എന്നിവരാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
നേപ്പാളില് നിലവില് 45 മലയാളികള് സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് വിവരം. ഇവരെ കൂടി നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. അതേസമയം ഏഴ് മലയാളികളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വിവരമില്ല. കാണാതായവരില് നാല് പേര് ഓസ്ട്രേലിയന് പൗരത്വമുള്ള മലയാളികളാണ്. ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ഏകോപിച്ച് നടപടികള് തുടരുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പ്രളയമുണ്ടായ സമയത്ത് 83 മലയാളികള് നേപ്പാളിലുണ്ടായിരുന്നതായാണ് കണക്ക്. ഇതില് പലരും ഇതിനകം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചെത്തുന്നവര്ക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള് നല്കുമെന്ന് നോര്ക്ക അറിയിച്ചു.
ദുരന്തബാധിത നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായവും തുടരുകയാണ്. 11 ടണ് ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയുടെ നാലാമത്തെ വിമാനം ശനിയാഴ്ച രാത്രി നേപ്പാളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. തെരച്ചില്, രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങള്, ഡിഎന്എ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങള്, കമ്പിളി, സ്ലീപ്പിങ് ബാഗുകള്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകള്, ശുചിത്വ കിറ്റുകള് എന്നിവയാണ് വിമാനത്തിലുള്ളത്. ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും വിമാനത്തിലുണ്ട്.
സ്റ്റീല് പാലം നിര്മാണത്തിനുള്ള സാമഗ്രികളുമായി 16 ലോറികള് റോഡ് മാര്ഗം നേപ്പാളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബെയ്ലി പാലം നിര്മിക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതല് സാമഗ്രികളും ഉടന് എത്തിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് അറിയിച്ചു.
നേപ്പാളിലെ മിന്നല്പ്രളയത്തില് ഇതുവരെ 675 പേര് മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. 2400ലേറെ പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തമേഖലകളില് നാലാം ദിവസവും രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുകയാണ്.
Content Highlights:
16 Malayalis trapped in the Nepal flash floods returned home safely according to Opposition Leader VD Satheesan. While 45 other Keralites are confirmed safe, seven remain missing. India continues sending relief materials via IAF aircraft, and NORKA is extending full assistance to returnees.