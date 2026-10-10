International
നവി പിള്ളയ്ക്ക് നൊബേൽ; പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിക്ക് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ്
നരഹത്യ, യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ, മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഐ സി സി.
വാഷിങ്ടൺ ഡി സി | മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി (International Criminal Court – ICC) അപ്പീൽസ് ചേമ്പറിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നിയമ വിദഗ്ധയായ നവി പിള്ളയ്ക്ക് (Navi Pillay) നൊബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിക്ക് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ട്രംപ്. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് ട്രംപിന്റെ നടപടി.
നരഹത്യ, യുദ്ധക്കുറ്റങ്ങൾ, മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഐ സി സി. അമേരിക്കയുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ നിയമവാഴ്ചയ്ക്കും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമക്രമത്തിന്റെ അടിത്തറയ്ക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചു. കോടതിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ 125 അംഗരാഷ്ട്രങ്ങളും മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും ഐ സി സി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് ഉപരോധങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച അറസ്റ്റ് വാറന്റുകളിലും, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യു എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലും വാഷിങ്ടൺ ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നവി പിള്ളയെ നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഗുരുതരമായ അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ട്രിബ്യൂണലുകൾക്കുള്ള പിന്തുണയായാണ് ഈ പുരസ്കാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത്. നൊബേൽ പുരസ്കാരത്തിന് നാമിനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇത്തവണയും ട്രംപ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
Content Highlights
Former ICC judge Navi Pillay was awarded the Nobel Peace Prize for her contributions to international justice. Just hours later, the US administration led by President Donald Trump imposed major sanctions on the International Criminal Court. The move aims to block investigations against US and allied officials, drawing strong condemnation from the court and escalating international tensions.