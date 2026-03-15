കവടിയാര്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച; നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍

അശ്വതി തിരുനാള്‍ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

Mar 15, 2026 9:48 am

Mar 15, 2026 9:48 am

തിരുവനന്തപുരം | കവടിയാര്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച. രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത്. കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലെ ഇരുമ്പ് അലമാരയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങളാണ് കാണാതായത്.

അശ്വതി തിരുനാള്‍ ഗൗരി ലക്ഷ്മിഭായ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഡി ജി പിക്കാണ് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

2025 നവംബറിലാണ് മോഷണം ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടത്. ജീവനക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ആഭരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. പ്രാചീനവും അമൂല്യവുമായ നിരവധി ആഭരണങ്ങളാണ് കവടിയാര്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്.

 

Kerala

കവടിയാര്‍ കൊട്ടാരത്തില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച; നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍

Kerala

കാസര്‍കോട് ദേശീയപാതയില്‍ വാഹനാപകടം; രണ്ട് കര്‍ണാടക സ്വദേശികള്‍ മരിച്ചു

Ongoing News

ശവ്വാല്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഉംറ വിസ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നു; ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങളുമായി സഊദി അറേബ്യ

National

ചരക്ക് കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷക്ക് യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ വിന്യസിച്ചു; നിര്‍ണായക നീക്കവുമായി ഇന്ത്യ

National

എയര്‍ ഇന്ത്യയും ഇന്‍ഡിഗോയും യു എ ഇയിലേക്കുള്ള ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിമാന സര്‍വീസുകളും അടിയന്തരമായി റദ്ദാക്കി

International

ഇറാനില്‍ നിന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍, ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍; പ്രതിരോധിച്ച് യു എ ഇ

International

കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനു നേരെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം; റഡാര്‍ സംവിധാനത്തിന് കേടുപാട്