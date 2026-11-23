കവിത
ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന വീട്
കാത്തിരിപ്പുകൾ അനന്തതയെ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും, ഓർമകൾ വരച്ചിട്ട ചുവരുകളിൽ പടികടന്നകന്നവരുടെ മുഖങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകത്തും.
കളിചിരികൾ നിറച്ച
വസന്തകാലവും,
സങ്കടപ്പെരുമഴയുടെ
വർഷകാലവും,
പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റിച്ചെത്തിയ
അനേകം കാലങ്ങളും,
ആവോളമനുഭവിച്ച വീട്
വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള
അപായസൂചനകളില്ലാതെത്തന്നെ
ഏകാന്തതയിലേക്ക്
പറിച്ചുനടപ്പെടാറുണ്ട്.
പോയ്വരാമെന്നൊരു
വാക്കുപോലുമുരിയാടാതെ
ഇറങ്ങിപ്പോയവരുടെ
ഓർമകളിൽ വെന്ത്
ഉരുകിയൊലിക്കുമ്പോഴും
പരിഭവങ്ങളേതുമില്ലാതെ വീട്
പുഞ്ചിരിതൂകും.
നിറഞ്ഞുകവിയുന്ന
നിശബ്ദതയിലും,
നിലയ്ക്കാതെ പെയ്ത
വർത്തമാനങ്ങൾ
ഓർമക്കോലായയിലൂടെ
വിരുന്നെത്തിയൊച്ചയുണ്ടാക്കും.
കാത്തിരിപ്പുകൾ
അനന്തതയെ
കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും,
ഓർമകൾ വരച്ചിട്ട
ചുവരുകളിൽ
പടികടന്നകന്നവരുടെ
മുഖങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകത്തും.
മൗനം കുടിച്ച്,
ഇരുട്ട് ഭക്ഷിച്ച്,
അടുക്കള വിശപ്പടക്കുമ്പോൾ
താരാട്ടിനീണം മുറിഞ്ഞ്,
തലയണമന്ത്രം മറന്ന്,
ഉറക്കമുണരാതെ മുറികൾ
പകലന്തി മറക്കും.
ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദനയിൽ
നിരാഹാരമിരിക്കാൻ
തീരുമാനിച്ച വീടിന്
ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച്
മുറ്റത്തെ ചെടികൾ
മെലിഞ്ഞുണങ്ങി,
തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കും.
പുറത്തേക്കുള്ള
എല്ലാ വാതിലുകളും
അടച്ചിട്ടാണ് കിടപ്പെങ്കിലും,
തുറന്നുവെച്ച ഹൃദയവുമായാണ്
വീടെപ്പോഴും കാത്തിരിപ്പിലാകുന്നത്.
Content Highlights: This poetic Malayalam piece portrays a house that once held joyful seasons now left in quiet solitude after loved ones depart. Memories echo through silent rooms and walls while waiting stretches endlessly. Despite closed doors and quiet rooms, the house holds an open heart of hope.