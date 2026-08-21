Connect with us

National

പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടി സൗകാര്‍ ജാനകി അന്തരിച്ചു

ഇന്ത്യന്‍ സിനിമക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ മാനിച്ച് 'കലൈമാമണി' പുരസ്‌കാരവും, 2022-ല്‍ പത്മശ്രീ ബഹുമതിയും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങള്‍ സൗകാര്‍ ജാനകിയെ തേടിയെത്തി.

Published

Aug 21, 2026 4:13 pm |

Last Updated

Aug 21, 2026 4:13 pm

ചെന്നൈ | പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടി സൗകാര്‍ ജാനകി അന്തരിച്ചു. 94 വയസ്സായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 1.59ഓടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. വാര്‍ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ചെന്നൈയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

1931-ല്‍ ശങ്കരമഞ്ചി ജാനകി എന്ന പേരില്‍ ജനിച്ച അവര്‍, സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ‘സൗകാര്‍ ജാനകി’ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടാന്‍ തുടങ്ങിയത്. എല്‍ വി പ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത തെലുങ്ക് ചിത്രമായ ‘ഷാവുകാരു’ (Shavukaru) ആയിരുന്നു അവരുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം. ഈ ചിത്രമാണ് അവര്‍ക്ക് ‘സൗകാര്‍’ ജാനകി എന്ന പേര് നേടിക്കൊടുത്തത്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമക്ക് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ മാനിച്ച് ‘കലൈമാമണി’ പുരസ്‌കാരവും, 2022-ല്‍ പത്മശ്രീ ബഹുമതിയും ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങള്‍ സൗകാര്‍ ജാനകിയെ തേടിയെത്തി.

1952-ല്‍ ‘വലയപതി’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ തമിഴില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച അവര്‍, ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളില്‍ തമിഴ് സിനിമയിലെ മുന്‍നിര നടിയായി മാറി. നടിമാര്‍ പരമ്പരാഗത വേഷങ്ങളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില്‍, വൈവിധ്യമാര്‍ന്നതും വ്യത്യസ്തവുമായ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ നായകന്മാരോടൊപ്പം നായികയായി അഭിനയിച്ച അവര്‍, പിന്നീട് നായിക വേഷങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്വഭാവ നടിയെന്ന നിലയിലേക്ക് വിജയകരമായി മാറുകയും ആ വേഷങ്ങളിലും തിളങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ടുനിന്ന സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയില്‍ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിലെ ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചു. 2023-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ തെലുങ്ക് ചിത്രമായ ‘അന്നി മഞ്ചി സകുനമുലെ’ (Anni Manchi Sakunamule) ആണ് അവരുടെ അവസാന ചിത്രം. സിനിമക്ക് പുറമെ മുന്നൂറിലധികം നാടകങ്ങളിലും നിരവധി ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളിലും സൗകാര്‍ ജാനകി വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
Legendary South Indian actress Sowcar Janaki has passed away. She appeared in over 400 films across Malayalam, Tamil, Telugu, and Kannada cinema. The Indian film industry mourns the loss of one of its most versatile and celebrated veteran performers.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

വര്‍ഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് അന്ത്യം; ലോക ബാഡ്മിന്റണില്‍ മെഡലുറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

Kerala

ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹരജി; എസ് ശ്രീജിത്തിനും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്

National

പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടി സൗകാര്‍ ജാനകി അന്തരിച്ചു

Kerala

ശ്രീചിത്ര പുവര്‍ ഹോമില്‍ നിന്ന് കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി

National

ഛത്തിസ്ഗഢിലും ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച: പ്രതിഷേധം ശക്തം

National

സിവില്‍ ജഡ്ജി നിയമനം: അഭിഭാഷക പ്രാക്ടീസ് കാലാവധി മൂന്ന് വര്‍ഷത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു വര്‍ഷമായി കുറച്ച് സുപ്രീംകോടതി

Eduline

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല; പുതിയ പി ജി കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു