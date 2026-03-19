സീറ്റ് നല്കിയില്ല; കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര് രാജിവെച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സീറ്റ് നല്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ച് കെഎസ്യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യര് രാജിവെച്ചു. രാജിക്കത്ത് എന്എസ്യു ദേശീയ അദ്ധ്യക്ഷന് കൈമാറി. സീറ്റിലേക്ക് കെഎസ്യു സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെ പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും അര്ഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നല്കിയില്ലെന്നുമാണ് രാജിക്കത്തില് പറയുന്നു.
അതേ സമയം രാജിക്കത്ത് പിന്വലിക്കാന് നേതൃത്വം ഇടപെട്ടു. കെ സി വേണുഗോപാല് അനുനയ നീക്കവുമായി അലോഷ്യസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
സ്ഥാനാര്ഥികളായി അലോഷ്യസ് സേവ്യര് ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് പേരുകളാണ് കെഎസ്യു നിര്ദേശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തവണ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് ഉള്പ്പെടെ രണ്ട് ഭാരവാഹികളെയാണ് മത്സരിപ്പിച്ചത്.അലോഷ്യസിനെ ആദ്യം പീരുമേട്ടിലാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് പ്രാദേശിക കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വം എതിര്പ്പ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.തുടര്ന്നാണ് ഇടുക്കി മണ്ഡലത്തില് പരിഗണിച്ചത്. എന്നാല് ഇടുക്കിയിലും തഴയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന്റെ രാജിക്കത്തിന്റെ പൂര്ണരൂപം:
ഇന്ത്യന് നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ കെ.എസ്.യുവിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ, പാർട്ടിയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കും, ജനാധിപത്യത്തിനും, മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കും വേണ്ടി അനവധി സമരങ്ങൾ നയിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ തെരുവുകളിൽ പോരാടി, പോലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ നേരിട്ട്, ജയിലുകളിൽ കിടന്നത് കെ.എസ്.യു വും പ്രവർത്തകരാണ്.എന്നാൽ, ഈ സമരങ്ങളുടെ ആത്മാവും ത്യാഗവും പരിഗണിക്കാതെ, വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ.എസ്.യുവിന് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാതിരുന്നതിൽ ഞാൻ അതീവ നിരാശയും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.യുവജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഈ ഘട്ടത്തിൽ, അവരുടെ സ്വരവും ത്യാഗവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് സംഘടനയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്.കെ.എസ്.യു പ്രവർത്തകരുടെ രക്തവും വിയർപ്പും ചേർന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായി വളർന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നീതിയുള്ള പരിഗണന ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, സംഘടനയുടെ ആത്മാഭിമാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് യുക്തിസഹമല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.അതുകൊണ്ട്, കെ.എസ്.യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ രാജിവെക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്തിക്കുകയും, ഭാവിയിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്കും യഥാർത്ഥ അംഗീകാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയിലെ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരുടെ ആത്മാഭിമാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എന്റെ രാജി സമർപ്പിക്കുന്നു….!വരാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഴുവൻ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരും തങ്ങളുടെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തനം നടത്തി ഈ മുന്നണിയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.