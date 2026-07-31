Kerala
മഴ തുടരും; 11 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്, ആറ് ജില്ലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി
മൂന്നു ജില്ലകളില് യല്ലോ അലേര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ഇതേ തുടര്ന്ന് 11 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ടും മൂന്നു ജില്ലകളില് യല്ലോ അലേര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മഴക്കൊപ്പം മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളില് ഇന്ന് ഉയര്ന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള-കര്ണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് ഇന്നും മീന്പിടുത്തത്തിന് വിലക്ക് തുടരും.
ഇന്ന് വയനാട് , കാസര്ഗോഡ്, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം ജില്ലകളിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രണ്ട് താലൂക്കുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര, താമരശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലാണ് അവധി.
അതി ശക്ത മഴയ്ക്കുള്ള ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ് അവധി. റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
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Heavy rain is expected across Kerala until Sunday, prompting IMD to issue orange alerts for 11 districts. High wave warnings and fishing bans remain active along coastal regions. Educational institutions in affected districts have been granted a holiday due to severe weather.