Career Notification
കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ, നവോദയ വിദ്യാലയ: അധ്യാപക, അനധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
ഓണ്ലൈന് അപേക്ഷ 2025 നവംബര് 14 മുതല് സമര്പ്പിക്കാം. ഡിസംബര് നാലാണ് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.
ന്യൂഡല്ഹി | കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ(KVS), നവോദയ വിദ്യാലയ (NVS) എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ അധ്യാപക, അനധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് സി ബി എസ് ഇ. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം സി ബി എസ് ഇ പുറത്തിറക്കി.
ഓണ്ലൈന് അപേക്ഷ 2025 നവംബര് 14 മുതല് സമര്പ്പിക്കാം. ഡിസംബര് നാലാണ് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. തസ്തികകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിജ്ഞാപനം പിന്നീട് ബോര്ഡ് പുറത്തിറക്കും.
ഉദ്യോഗാര്ഥികള് വിവരങ്ങള്ക്കും അപേക്ഷാ നടപടികള്ക്കുമായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകള് വഴി മാത്രം അപേക്ഷിക്കണം. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകള്: cbse.gov.in, kvsangathan.nic.in, navodaya.gov.in.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Career Notification
കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ, നവോദയ വിദ്യാലയ: അധ്യാപക, അനധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
Kerala
ലീഗ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസില് അംഗത്വമെടുത്ത് ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് അല് ഇസ്ലാമിയ്യ
Kerala
അതിര്ത്തി തര്ക്കം; വയോധികയെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ചയാള്ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്
Kerala
സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്ഡിന്റെ പുതിയ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു
Kerala
കോട്ടയം നഗരസഭയിലേക്ക് എല് ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിക്കാന് ലതികാ സുഭാഷ്
Kerala
സൈബര് തട്ടിപ്പിലൂടെ 45 ലക്ഷം രൂപ കവരാന് ശ്രമം; സമയോചിത ഇടപെടലിലൂടെ പൊളിച്ച് ബേങ്ക് അധികൃതര്
Kerala