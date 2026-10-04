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പാക് ഏജന്റിന്റെ ഹണിട്രാപ്പില് കുടുങ്ങി; രാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യ വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തി നല്കിയ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറസ്റ്റില്
ആന്ധ്രപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ കൗണ്ടര് ഇന്റലിജന്സ് (സി ഐ) സെല്ലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള് സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് മുഖര്ജി (31) എന്ന നാവികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കോയമ്പത്തൂര് | പാകിസ്ഥാന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വനിതാ ഏജന്റിന്റെ ‘ഹണിട്രാപ്പില്’ കുടുങ്ങി നിര്ണായകമായ പ്രതിരോധ വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തിക്കൊടുത്ത ഇന്ത്യന് നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറസ്റ്റില്. ആന്ധ്രപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ കൗണ്ടര് ഇന്റലിജന്സ് (സി ഐ) സെല്ലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള് സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് മുഖര്ജി (31) എന്ന നാവികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോയമ്പത്തൂരില് വച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
കോയമ്പത്തൂരിലെ റെഡ് ഫീല്ഡ്സിലുള്ള നാവികസേനയുടെ പ്രമുഖ നേതൃത്വ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ‘ഐ എന് എസ് അഗ്രാനി’യില് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സില് പങ്കെടുക്കവെയാണ് മുഖര്ജി അറസ്റ്റിലായത്. 2014-ലാണ് അദ്ദേഹം നാവികസേനയില് നിയമിതനായത്. വിശാഖപട്ടണം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈസ്റ്റേണ് നേവല് കമാന്ഡിന് കീഴില് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പ്രദീപ് മുഖര്ജി, മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സില് പങ്കെടുക്കാനായി ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഐ എന് എസ് അഗ്രാനിയില് എത്തിയതെന്ന് അധികൃതര് പറഞ്ഞു. പാകിസ്താന്കാരിയായ ഒരു വനിതാ ഏജന്റ് ഒരുക്കിയ ഓണ്ലൈന് ‘ഹണിട്രാപ്പില്’ അദ്ദേഹം വീഴുകയായിരുന്നു.
ഏതാനും മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് സാമൂഹിക മാധ്യമം വഴിയാണ് പാകിസ്താന് ഏജന്റ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം, വിശാഖപട്ടണം നാവല് ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്ത്രപ്രധാനമായ നാവിക ആസ്തികള്, കപ്പല് വ്യൂഹങ്ങളുടെ നീക്കം, പ്രവര്ത്തന ക്രമീകരണങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിര്ണായക വിവരങ്ങള് ഏജന്റ് ചോര്ത്തിയെടുത്തു.
ഭീകരവാദ ശൃംഖലകള്, അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ചാരപ്രവര്ത്തനം, ഉയര്ന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികള് എന്നിവയെ നേരിടുന്നതില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായ കൗണ്ടര് ഇന്റലിജന്സ് (സിഐ) സെല്, സംശയാസ്പദമായ ഡിജിറ്റല് നീക്കങ്ങള് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് മുഖര്ജിയെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരുന്നു. രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങള് കൈമാറിയതില് മുഖര്ജിക്കുള്ള പങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന്, ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നാവികസേനാ അധികൃതരില് നിന്ന് അനുമതി നേടിയിരുന്നു. പിന്നീട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കൂടുതല് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിജയവാഡയിലെ കൗണ്ടര് ഇന്റലിജന്സ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി ‘ട്രാന്സിറ്റ് വാറന്റ്’ (യാത്രാ വാറന്റ്) ലഭിക്കുന്നതിന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പ്രാദേശിക മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ചോര്ന്ന പ്രതിരോധ വിവരങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും വ്യാപ്തിയും നിര്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. ഹവാല വഴിയോ ഡിജിറ്റല് പേയ്മെന്റ് മാര്ഗങ്ങളിലൂടെയോ മുഖര്ജിക്ക് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
Content Highlights: An Indian Navy official has been arrested for leaking sensitive defense information to a Pakistani agent. Investigations revealed that he fell victim to a online honeytrap operated by enemy intelligence. Law enforcement agencies are interrogating him to assess the extent of the security breach.