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യു എസില് യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ്; പ്രതി ആഗ്രയില് പിടിയില്
കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ പിതാവ് ആനന്ദ് ഗോധശാല നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത വഞ്ചനാ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് സംഘം ആഗ്രയിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റില് നിന്ന് പ്രതി കണ്ടെത്തിയത്.
ന്യൂഡല്ഹി | അമേരിക്കയില് യുവതിയെ പുതുവത്സര ദിനത്തില് കുത്തിക്കൊന്ന് രാജ്യം വിട്ട ഇന്ത്യന് പൗരനെ ആഗ്രയില്വെച്ച് പിടികൂടി. 27 കാരിയായ നികിത ഗോധശാലയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില് പ്രതിയായ അര്ജുന് ശര്മ്മ(26)യാണ് പിടിയിലായത്. കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ പിതാവ് ആനന്ദ് ഗോധശാല നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത വഞ്ചനാ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് സംഘം ആഗ്രയിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റില് നിന്ന് പ്രതി കണ്ടെത്തിയത്.
അമേരിക്കയിലെ എല്ലികോട്ട് സിറ്റിയില് താമസിച്ചിരുന്ന നികിതയെ ജനുവരി 2 നാണ് കാണാതാതായത്. തുടര്ന്ന് തന്റെ മുന് റൂംമേറ്റായ അര്ജുന് ശര്മ്മയുടെ മേരിലാന്ഡിലെ കൊളംബിയയിലുള്ള അപ്പാര്ട്ട്മെന്റില് കുത്തേറ്റു മരിച്ച നിലയില് നികിതയെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹോവാര്ഡ് കൗണ്ടി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
പിടിയിലായ ശര്മ്മയെ അമേരിക്കക്ക് കൈമാറുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നികിതയുടെ മുന് കാമുകനാണ് ശര്മയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാല് ഇരുവരും റൂംമേറ്റുകള് മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളാണെന്നും നികിതയുടെ പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.കൊലപാതകം നടത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്ന ശര്മ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി യു എസ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് വാങ്ങിയിരുന്നു.
നികിതയ്ക്ക് ശരീരത്തില് നിരവധി കുത്തേറ്റതായും 2025 ഡിസംബര് 31-നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നുമാണ് നികിതയുടെ കുടുംബത്തെ യു എസ് പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.പണം വാങ്ങി തിരികെ നല്കാതെ നികിതയെ വഞ്ചിച്ചുവെന്ന പരാതിയെ തുടര്ന്ന് ഏപ്രിലില് തെലങ്കാനയിലാണ് ശര്മ്മയ്ക്കെതിരെ വഞ്ചനാ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതെന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
തുടര്ന്ന് കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗസ്റ്റ് 25 ന് കേന്ദ്ര ഏജന്സികള് ശര്മ്മയെ പുതിയ ഡല്ഹിയിലെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയില് ഹാജരാക്കുകയും കോടതി അദ്ദേഹത്തെ റിമാന്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്ഷമായി അമേരിക്കയില് ഡാറ്റ ആന്ഡ് സ്ട്രാറ്റജി അനലിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു നികിത.
2025 ഓഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബര് മാസങ്ങളില് ശര്മ്മയ്ക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും, തുടര്ന്ന് അയാള് നികിതയില് നിന്നും അവളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളില് നിന്നും പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും മാതാപിതാക്കള് പറയുന്നു. നികിതയ്ക്ക് നല്കാനുള്ള പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തര്ക്കങ്ങള് അവളുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും, അമേരിക്കയിലെ മറ്റു ചിലരുമായും ശര്മ്മയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അറിയുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്
Content Highlights: Indian national Arjun Sharma was arrested in Agra for killing 27-year-old Nikita Godhashala in Maryland, US. He fled to India after committing the crime on New Year’s Eve. Hyderabad police nabbed him during a fraud case probe, and central agencies have remanded him for US extradition.