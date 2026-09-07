Prathivaram
ബോൾട്ടിനെ പിന്നിലാക്കിയ യന്ത്ര അത്ലറ്റ്
ഇക്കുറി ഹീറ്റ്സിൽ റോബോട്ടിന്റെ പതിപ്പ് 9.39 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. സെമിയിൽ 8.86 സെക്കൻഡായി മെച്ചപ്പെടുത്തി.
2026 ആഗസ്റ്റ് 27 വൈകീട്ട് 4:17, ബെർലിനിൽ 2009 ആഗസ്റ്റ് 16ന് നടന്ന ലോക അത്ലറ്റിക്സിൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ടിന്റെ 100 മീറ്റർ ലോക റെക്കോർഡ് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഹോണർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോബോട്ട് തകർത്തെറിഞ്ഞ നിമിഷം. 2022 ലെ ശൈത്യകാല ഒളിന്പിക്സിന് നിർമിച്ച നാഷനൽ സ്പീഡ് സ്കേറ്റിംഗ് ഓവലിൽ കമ്പനികൾ റോബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ 3000 ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആ അവസരത്തിൽ. ഇത് ആ രാജ്യം ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രണ്ടാമത്തെ വേൾഡ് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് ഗെയിംസാണ്. േമഖലയിലെ പുരോഗതിയും അതോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
ചാറ്റ് ജി പി ടി, ജെമിനി തുടങ്ങിയവയുടെ വരവിനുശേഷം ധാരാളം ഗവേഷണ – വികസന പദ്ധതികളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാന നിർമിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യ ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടുകൾക്ക് തലച്ചോറ് നൽകിയേക്കാം. 2026ലെ ഗെയിംസ് വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചത് 100 മീറ്ററിൽ അത്ലറ്റുകളെക്കാൾ പിന്നിലാക്കുന്ന യന്ത്രമനുഷ്യർ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ്. ചിലവ ബോൾട്ടിന്റെ റെക്കോർഡ് (9.58 സെക്കൻഡ്) പലപ്രാവശ്യം മറികടന്നു. വേഗതയേറിയ സമയം 8.64 സെക്കൻഡായി കുറഞ്ഞു. ഹ്യൂമനോയിഡുകൾക്ക് മനുഷ്യരെപ്പോലെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ കടക്കവെ അതിവേഗം പാഡ് ചെയ്ത ഭിത്തിയിൽ ചെന്നിടിച്ചു. 2025ൽ 21.5സെക്കൻഡ് കൊണ്ടേ പൂർത്തിയാക്കാനായുള്ളൂ.
ഇക്കുറി ഹീറ്റ്സിൽ റോബോട്ടിന്റെ പതിപ്പ് 9.39 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. സെമിയിൽ 8.86 സെക്കൻഡായി മെച്ചപ്പെടുത്തി. ബോൾട്ടിന്റെ സമയത്തെ മറികടന്ന മറ്റൊരു ഹ്യൂമനോയിഡാണ് ഹോണർ ലൈറ്റ്നിംഗ്. ടിയാൻഗോംഗ് അൾട്രാ നേടിയ ഓപ്പണിംഗ് ഹീറ്റിൽ 9.47 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഓട്ടത്തിന് പുറമേ, ഫുട്ബോൾ, ടേബിൾ ടെന്നീസ്, ജംപിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 1000 മത്സരങ്ങളിലായി 2000 റോബോട്ടുകൾ പങ്കെടുത്തു. അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാ മത്സരത്തിനിടെ ചൈനയുടെ അസാധാരണ ചുവടുവെപ്പ് എടുത്തുകാണിച്ചുവെന്നതും പ്രധാനം. നൂതന വ്യവസായത്തിലെ മുന്നേറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപകരണമായും വർത്തിച്ചു. 100 മീറ്റർ പൂർത്തിയാക്കാനും ബോൾട്ടിന്റെ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാനും ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യ ലബോറട്ടറിക്ക് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്.
100 മീറ്റർ തുടങ്ങിയതു മുതൽ വേഗത കൂട്ടുന്നത്, കൈകാൽ ചലനം, മത്സര നിരീക്ഷണം, ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ കടക്കൽ, ബ്രേക്കിംഗ് എന്നിവയെ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഗണ്യമായ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്. മോട്ടോറുകൾക്ക് ബാറ്ററികൾ ഊർജം നൽകുന്നു. ഹ്യൂമനോയിഡിന്റെ സന്ധികളും ഗിയറുകളും അത് നിർവഹിക്കും, അതേസമയം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ബാറ്ററിയും മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളും അമിതമായി ചൂടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
ചലനം നിയന്ത്രിക്കാൻ അൽഗോരിതങ്ങളും
കാലുകളുടെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അൽഗോരിതങ്ങളും നിർണായകം. ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഓരോ കാലിലും ലാൻഡിംഗ്, അടുത്ത ഘട്ടത്തിനായുള്ള ആസൂത്രണം തുടങ്ങിയവയുൾപ്പെടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓട്ടത്തിൽ ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ട്രൈഡിന്റെ ദൈർഘ്യവും കാഡൻസും അവ നിർണയിക്കും. ഉദ്ഘാടനശേഷം വൈറലായ മത്സരത്തിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഹ്യൂമനോയിഡ് മോഡൽ ആ സാങ്കേതികവിദ്യകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഹോണറിന്റെ ലൈറ്റ്നിംഗ് ഇനമായിരുന്നു മുന്നിട്ടുനിന്നത്, ഒടുവിൽ ഫിനിഷിംഗിന് അടുത്ത് ടിയാൻഗോംഗ് മറികടന്നു. രണ്ടും ബോൾട്ടിന്റെ സമയം തകർത്തെറിഞ്ഞു.
ദൈർഘ്യമേറിയ മത്സരങ്ങളിൽ റോബോട്ടുകൾ മനുഷ്യ റെക്കോർഡുകൾ മറികടന്നു. 400 മീറ്ററിൽ ടിയാൻഗോംഗ് അൾട്ര 38.15 സെക്കൻഡിൽ ജയിച്ചു, വെയ്ഡ് വാൻ നീക്കെർക്കിന്റെ 43.03 സെക്കൻഡ് ലോക റെക്കോർഡിന് വളരെ താഴെ. 1500 മീറ്ററിൽ റോബോട്ട് 2:21.64 സമയത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്തു, 3:26 എന്ന മനുഷ്യ റെക്കോർഡിനെക്കാൾ ഒരു മിനുട്ടിലധികം വേഗത്തിൽ. വെയർഹൗസ് ജോലികൾക്ക് രൂപകൽപ്പനചെയ്ത വാണിജ്യ റോബോട്ട് കൃത്യതയോടും സുരക്ഷയോടും ഏറ്റെടുക്കും. വീട്ടുവേലകൾക്കായി വിഭാവനംചെയ്ത ഇനങ്ങൾ ഡിഷ്വാഷർ കയറ്റുന്നതും ഇറക്കുന്നതും അലക്കു ജോലികൾ കൈകാര്യമടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമുണ്ട്.
റോബോട്ടുകളെ അലക്കു മടക്കാനും വിടർത്താനും പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ നിലവിലുണ്ട്. അവ കൃത്യമായ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എ ഐ അൽഗോരിതങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഘട്ടമാണ്. ഹാർഡ്വെയർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. ലാബ് പരിശോധനകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവ അധിക ഡാറ്റ നൽകിയേക്കാം എന്നതും വ്യവസായത്തിൽ പ്രധാനം. ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ റോബോട്ടുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിച്ചിരിക്കാം, എന്നാൽ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ എ ഐ കഴിവുകൾ, ചലനശേഷി, ഈട് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന ഡാറ്റ ഗവേഷകർ നൽകും. ആ നേട്ടങ്ങൾ ഭാവിയിലെ വാണിജ്യ മോഡലുകൾക്കുള്ള സുപ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
കാണികൾ റോബോട്ടുകളുടെ വേഗം മെച്ചപ്പെടുന്ന കഴിവുകളിൽ ആവേശഭരിതരായി. ആദ്യം എനിക്ക് നിർമിതബുദ്ധി അത്ര സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനോ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാനോ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അൽപ്പം എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ വികസനം തടയാനാകില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് ജേണലിസത്തിലെയും വാരാന്ത്യത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സൂചനയും വേഗത്തിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ബീജിംഗ് നിവാസി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തക ലിയാൻഫെംഗിന്റെ പ്രതികരണം.
കായിക വിനോദങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സാധാരണമാണ്, ഇപ്പോൾ റോബോട്ടുകൾക്ക് അവ ചെയ്യാൻ കഴിയും. തനിക്ക് അതിശയകരമായി തോന്നുന്നുവെന്നും വിശദീകരിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ റോബോട്ട് ഗെയിമുകളിൽ – ജർമനി, ജപ്പാൻ, അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ 16 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ഭാരോദ്വഹനം, വടംവലി തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി.
Content Highlights:
At the World Humanoid Robot Games in China, a humanoid robot developed by Honor broke Usain Bolt’s 100m world record with a top speed of 8.64 seconds. Powered by advanced AI algorithms, robots also set new speed benchmarks in 400m and 1500m events, highlighting China’s rapid progress in technology.