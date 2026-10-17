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ഗുജറാത്തില് ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് ഫാക്ടറിയില് സ്ഫോടനം; അഞ്ച് തൊഴിലാളികള് മരിച്ചു
സ്ഫോടനത്തെ തുടര്ന്ന് മെത്തിലിന് ഡൈക്ലോറൈഡ് വാതകം ചോര്ന്നത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വര്ധിപ്പിച്ചു
ഗാന്ധിനഗര്| ഗുജറാത്തിലെ ബറൂച്ച് ജില്ലയിലെ ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് ഫാക്ടറിയില് സ്ഫോടനം. അപകടത്തില് അഞ്ച് തൊഴിലാളികള് മരിച്ചു. അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ച അഞ്ച് പേരില് നാലുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വാഗ്ര സ്വദേശിയും ഷിഫ്റ്റ് ഇന്ചാര്ജുമായ ജയ്ദീപ് പട്ടേല് (27), അനികേത് കുമാര് ഹരികിഷോര് (24), അര്ജുന് രാംസിങ് ഗൗതം (20), വൃന്ദ് താലവിയ എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബിഹാര്, ഉത്തര്പ്രദേശ് സ്വദേശികളായ പരിക്കേറ്റ അഞ്ച് പേര് ചികിത്സയിലാണ്.
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് സായ്ഖ ഗുജറാത്ത് ഇന്ഡസ്ട്രിയല് ഡെവലപ്മെന്റ് കോര്പ്പറേഷന് മേഖലയിലെ സിന്സീല് ഫാര്മകെം ഫാക്ടറിയില് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. 15 കിലോമീറ്റര് ദൂരത്ത് വരെ സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടതായി പ്രദേശവാസികള് പറഞ്ഞു. സ്ഫോടനത്തെ തുടര്ന്ന് മെത്തിലിന് ഡൈക്ലോറൈഡ് വാതകം ചോര്ന്നത് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വര്ധിപ്പിച്ചു. ഹൈഡ്രജനേഷന് പ്രക്രിയക്കിടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തില് റിയാക്ടര് ടാങ്ക് തകര്ന്നു. ഫാക്ടറി പരിസരത്ത് യന്ത്രഭാഗങ്ങള് ചിതറിത്തെറിച്ചിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഗുജറാത്ത് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്ഡ്, വ്യവസായ സുരക്ഷാ-ആരോഗ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് എന്നിവര് പരിശോധന നടത്തി. സ്ഫോടനത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം കണ്ടെത്താന് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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Five workers were killed and five injured in a reactor explosion at Synzeal Pharmachem in Gujarat’s Bharuch district. The blast caused a Methylene Dichloride gas leak, spreading debris across the site. Officials from the state pollution board and safety agencies are probing the cause.