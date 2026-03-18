Kerala

കൊച്ചിയിൽ ആക്രി സാധന ഗോഡൗണിന് തീപിടിച്ചു

Mar 18, 2026 5:54 pm |

Mar 18, 2026 5:54 pm

കൊച്ചി| എറണാകുളം പുല്ലേപ്പടി റെയില്‍വേ മേല്‍പാലത്തിന് സമീപം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആക്രി സാധന ഗോഡൗണിന് തീപിടിച്ചു. വൈകീട്ട് നാലരയോടെ ആണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. ട്രസ് വര്‍ക്ക് ചെയ്ത കെട്ടിടത്തിന് ഉള്ളില്‍ വെല്‍ഡിങ് വര്‍ക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വെല്‍ഡിങ് തീപ്പൊരി താഴെക്കിടന്നിരുന്ന പഴയ ഫര്‍ണിച്ചറില്‍ വീഴുകയും തുടര്‍ന്ന് തിപിടിക്കുകയുമായിരുന്നു.ഹാഷിം പറക്കാടിന്റെ സ്ഥലത്ത് സഫ് വാന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത്. തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുവരികയാണ്.

Related Topics:
പാലക്കാട് പിടിക്കാന്‍ സ്വതന്ത്രനെ രംഗത്തിറക്കി സിപിഎം; എന്‍ എം ആര്‍ റസാഖ് സ്ഥാനാര്‍ഥി

കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നതിനിടെ സ്ലാബ് തകര്‍ന്നുവീണ് മൂന്നിയൂര്‍ സ്വദേശി മരിച്ചു

സലീം മടവൂര്‍ കൊടുവള്ളിയില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി

രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് എംപി സ്ഥാനത്തുനിന്നും വിരമിച്ചു; പടിയിറങ്ങുന്നത് സഭയില്‍ ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാതെ

രമേഷ് പിഷാരടി പാലക്കാടിന് യോജിച്ച വ്യക്തി; കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​കാ​ൻ വ​രു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​കം: ഷാഫി പറമ്പില്‍ എംപി

ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ ഇന്റലിജൻസ് മന്ത്രിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അവകാശവാദം