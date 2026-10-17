Connect with us

Kerala

കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിന് പിന്നില്‍ തീപ്പിടുത്തം

സംഭവം അറിഞ്ഞ് മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ് സ്ഥലത്തെത്തി

Published

Oct 17, 2026 11:38 pm |

Last Updated

Oct 17, 2026 11:38 pm

തിരുവനന്തപുരം | പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിന് പിന്നില്‍ തീപ്പിടിത്തം. വീടിന് പിന്നിലെ പഴയ ഷീറ്റിട്ട അടുക്കളയിലാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. അതേ സമയം , തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവം അറിഞ്ഞ് മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ് സ്ഥലത്തെത്തി

ഫയര്‍ഫോഴ്സ് എത്തി തീയണച്ചു. തീ ആളിക്കത്തുന്നത് കണ്ടയുടനെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പോലീസിനെയും ഫയര്‍ ഫോഴ്സിനെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ തന്നെ ഫയര്‍ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റെത്തി തീയണച്ചു. തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് പോലീസും ഫയര്‍ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധന നടത്തി

Content Highlights: A fire broke out at the old kitchen shed behind Cantonment House, the official residence of the Opposition Leader in Thiruvananthapuram. Firefighters arrived quickly and doused the flames. Minister PC Vishnunath visited the site, and officials are investigating the cause of the fire.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിന് പിന്നില്‍ തീപ്പിടുത്തം

National

കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ദുര്‍ഗ്ഗാ പൂജ പന്തലില്‍ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടിയും ഉള്‍പ്പെടെ 17 മരണം; നിരവധി പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍

Kerala

തിരുവല്ലയിലെ സ്പാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പോലീസിന്റെ മിന്നല്‍ റെയ്ഡ്; മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

വഖഫ് ബോര്‍ഡ് പുനഃസംഘടന; സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ ഇല്ല

Kerala

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം; ഭക്തര്‍ക്ക് തിരുപ്പതി മോഡലില്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ തീവ്രവാദ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി

Saudi Arabia

ഹൂത്തികളുടെ രണ്ട് മിസൈല്‍ വിക്ഷേപണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ സഖ്യസേന തകര്‍ത്തു