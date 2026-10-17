Kerala
ശബരിമല തീര്ഥാടനം; ഭക്തര്ക്ക് തിരുപ്പതി മോഡലില് സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര്ക്കായി 461 ബസുകളാണ് കെ എസ് ആര് ടി സി സജ്ജമാക്കുന്നത്
ശബരിമല | ഈ തീര്ത്ഥാടന കാലയളവ് കഴിഞ്ഞാല് ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തര്ക്ക് തിരുപ്പതി മോഡലില് സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീര്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിന് ചേര്ന്ന യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വഴിപാട്, പ്രസാദം തുടങ്ങിയവ ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നും അപ്പം, അരവണ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇത്തവണ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് ഉറപ്പ് നല്കിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഭക്തരുടെ സുഗമദര്ശനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പോലീസ് സേന, ഫയര് ഫോഴ്സ് സേന എന്നിവയെ സേന മേധാവിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില് വിന്യസിക്കും. പമ്പയില് വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് മാലിന്യ പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാന് നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഉറപ്പാക്കും. ഇടത്താവളങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങള് വര്ധിപ്പിക്കും. പമ്പയിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാന് നിലയ്ക്കലില് ഭക്തരെ സുഗമമായി നിയന്ത്രിക്കാനായി 6000 പേരെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ജര്മ്മന് മാതൃകയിലുള്ള ഷെഡ് നിര്മിക്കും. 22 മെഡിക്കല് എമര്ജെന്സി യൂണിറ്റുകള് സജ്ജമാക്കും. മാലിന്യ നിര്മാര്ജനം സമയ ബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും.
ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര്ക്കായി 461 ബസുകളാണ് കെ എസ് ആര് ടി സി സജ്ജമാക്കുന്നത്. വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ശബരിമലയേയും ചേര്ത്ത് ടെമ്പിള് കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കും. റോഡ് സുരക്ഷ കര്ശനമാക്കാന് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തും. ചാലക്കയം റോഡ് പി ഡബ്ലു ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തില് 15 കോടി രൂപ മുടക്കി നവീകരിക്കുകയാണ്. നിര്മാണം വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കും. തീര്ത്ഥാടകര്ക്ക് മികച്ച ചികില്സ ലഭിക്കാന് ആശുപതികളില് മികച്ച സൗകര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തും. ഈ സീസണില് ഭക്തര്ക്ക് സുഗമ ദര്ശനത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളം ഏര്പ്പെടുത്തും. ശബരിമല മണ്ഡല – മകരവിളക്ക് തീര്ത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വകുപ്പുകള് പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി സെക്രട്ടറിമാര് വഴി സര്ക്കാരില് അറിയിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്, മന്ത്രിമാരായ സണ്ണി ജോസഫ്, എ പി അനില്കുമാര്, പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, മോന്സ് ജോസഫ്, ഷിബു ബേബി ജോണ്, സി പി ജോണ്, എം ലിജു, എം പിമാരായ ആന്റോ ആന്റണി, കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ്, എം എല് എമാരായ പഴകുളം മധു, അബിന് വര്ക്കി, സി വി ശാന്തകുമാര്, വര്ഗീസ് മാമ്മന്, കെ യു ജനീഷ് കുമാര്, എം ജെ സെബാസ്റ്റ്യന്, സിറിയാക് തോമസ്, റോണി കെ ബേബി, ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എം ജി രാജമാണിക്യം, സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖര്, ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര് പങ്കെടുത്തു. അവലോകനയോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് സന്നിധാനത്തും സന്ദര്ശനം നടത്തി
Content Highlights: The Kerala Chief Minister announced plans to implement Tirupati-model facilities for devotees visiting Sabarimala following the current pilgrimage season. Key arrangements include German model shelters at Nilakkal, enhanced medical units, and 461 KSRTC buses for smooth travel. Strict road safety measures and waste management controls at Pamba will also be enforced.