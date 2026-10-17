Saudi Arabia
ഹൂത്തികളുടെ രണ്ട് മിസൈല് വിക്ഷേപണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് സഖ്യസേന തകര്ത്തു
ചെങ്കടല് വഴിയുള്ള ആയുധക്കടത്ത് തടയാന് 'ഞങ്ങള് അവരെ കരയില് വെച്ച് ആക്രമിക്കും, കടലില് വെച്ച് മുക്കും' എന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും സഖ്യസേന നല്കി.
റിയാദ് | യമനിലെ ഹൂത്തി വിമതര് ചെങ്കടല് വഴി നടത്തുന്ന ആയുധക്കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്നതിനായുള്ള ശക്തമായ സൈനിക നടപടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങള് സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന പുറത്തുവിട്ടു. ഹൂത്തികളുടെ ആയുധക്കടത്ത് ശൃംഖലകള് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ, അവരുടെ രണ്ട് പ്രധാന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രങ്ങള് കൂടി സഖ്യസേന വിജയകരമായി തകര്ത്തതായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
സഖ്യസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് മേജര് ജനറല് തുര്ക്കി അല് മാലികി പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയില്, യമനിലെ ഹൊദൈദ ഗവര്ണറേറ്റിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങള് ആയുധങ്ങള് എത്തിക്കുന്നതും അവ സഖ്യസേനയുടെ കൃത്യമായ വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ തകര്ക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ചെങ്കടല് വഴിയുള്ള ആയുധക്കടത്ത് തടയാന് ‘ഞങ്ങള് അവരെ കരയില് വെച്ച് ആക്രമിക്കും, കടലില് വെച്ച് മുക്കും’ എന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പും സഖ്യസേന നല്കി.
ആയുധക്കടത്ത് ശൃംഖലകള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ്, യമനിലെ ഹൂത്തികളുടെ പ്രധാന താവളമായ സാദ പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് വിക്ഷേപണ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് സഖ്യസേന ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചത്. സൗദി അറേബ്യയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങള്, പ്രധാന ഊര്ജ്ജ നിലയങ്ങള് എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയും, ചെങ്കടലിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വാണിജ്യ കപ്പലുകള്ക്ക് നേരെയും ഹൂത്തികള് നടത്തുന്ന മിസൈല്-ഡ്രോണ് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് തിരിച്ചടിയായാണ് സഖ്യസേനയുടെ ഈ മുന്കരുതല് പ്രതിരോധ നടപടി.
മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല് ഗതാഗത പാതകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുമായി ഹൂത്തികളുടെ സൈനിക ശേഷി പൂര്ണ്ണമായും തകര്ക്കുന്ന നടപടികള് വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായി തുടരുമെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: The Saudi-led coalition destroyed two Houthi ballistic missile launch platforms in Yemen’s Saada province. Official footage revealed precision airstrikes targeting illegal arms smuggling networks along Hodeidah’s coast. The military action aims to protect international shipping and key regional infrastructure