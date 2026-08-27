Ongoing News
പൊതു വാട്ടര് കൂളറില് നിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് എട്ടുവയസ്സുകാരന് മരിച്ചു
അറബ് പ്രവാസി കുടുംബത്തിലെ വലീദ് ഖാലിദ് എന്ന കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്
ദുബൈ | പൊതു വാട്ടര് കൂളറില് നിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് എട്ടുവയസ്സുകാരന് മരിച്ചു. അറബ് പ്രവാസി കുടുംബത്തിലെ വലീദ് ഖാലിദ് എന്ന കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. അല് ഐനിലെ പാര്ക്കിനടുത്തുള്ള വീടിന് സമീപം വച്ചിരുന്ന വാട്ടര് കൂളറില് നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
മറ്റൊരു കുട്ടി വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് വീണത് തമാശയാണെന്ന് കരുതി അടുത്തേക്ക് ചെന്ന വലീദ് വാട്ടര് കൂളറില് തൊട്ടതോടെയാണ് ഷോക്കേറ്റത്. പാര്ക്കില് ജ്യേഷ്ഠനും കൂട്ടുകാര്ക്കുമൊപ്പം കളിക്കാനിറങ്ങിയ വലീദ് ഇതിനടുത്തുള്ള കൂളറില് നിന്നു വെള്ളം കുടിക്കാന് എത്തിയതായിരുന്നു.
പുതിയ അധ്യയന വര്ഷത്തിനായി സ്കൂള് ബാഗും പഠനോപകരണങ്ങളും വാങ്ങി സ്കൂളില് പോകാനിരിക്കെയാണ് കുട്ടിയുടെ മരണം. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വലീദിന്റെ സഹോദരന് ഓടിയെത്തി മാതാപിതാക്കളെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയ കുടുംബം കുട്ടിയെ ആംബുലന്സില് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഈ കൂളറില് നിന്ന് പലരും സാധാരണയായി വെള്ളം കുടിക്കാറുള്ളതാണ്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും വീടുകള്ക്ക് പുറത്തുമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കല് ഉപകരണങ്ങളുടെയും വാട്ടര് കൂളറുകളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അധികൃതര് നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
Content Highlights:
An eight-year-old Arab boy named Waleed Khalid died after suffering an electric shock from a public water cooler in Al Ain. The incident occurred while he was playing near a park with his brother and friends. Authorities have issued safety warnings for outdoor electrical appliances.