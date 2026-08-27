Connect with us

Kerala

ഇടുക്കി തലക്കുളം എസ്റ്റേറ്റില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളിയെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല

Published

Aug 27, 2026 12:31 pm |

Last Updated

Aug 27, 2026 12:36 pm

ഇടുക്കി|ഇടുക്കി പൂപ്പാറയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ തൊഴിലാളിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.
ഇടുക്കി തലക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലാണ് സംഭവം. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ തൊഴിലാളി ഒച്ച് തേവര്‍ ആണ് മരിച്ചത്.

കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒച്ച് തേവറെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. രാവിലെ മുതല്‍ എസ്റ്റേറ്റില്‍ കാട്ടാനക്കൂട്ടം തമ്പടിച്ചിരുന്നു. തലക്കുളം, ബിഎല്‍ റാം മേഖലകളില്‍ കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യം നിരന്തരമുണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷത്തിനിടെ 40 ഓളം പേര്‍ ഈ മേഖലയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Content Highlights:
A plantation worker died after being attacked by a wild elephant at Thalakkulam estate in Pooppara, Idukki. The victim, Och Thevar, hailed from Tamil Nadu. Local residents reported frequent wild elephant sightings in the area, noting around forty deaths over the past twenty years.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇടുക്കി തലക്കുളം എസ്റ്റേറ്റില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

കൂത്താട്ടുകുളം കാക്കൂറില്‍ വിവാഹ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; 40 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, അഞ്ചുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

Kerala

ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില്‍പ്പനയില്‍ 77 കോടിയുടെ വര്‍ധന

Kerala

കുന്നംകുളത്ത് പോലീസ് സംഘത്തിനുനേരെ ആക്രമണം; കാപ്പ പ്രതിയും സംഘവും പിടിയില്‍

National

ശക്തമായ മഴ: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; ജോഷി മഠ്മാര്‍വാരി റോഡ് ഒലിച്ചു പോയി

Ongoing News

പൊതു വാട്ടര്‍ കൂളറില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് എട്ടുവയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ട്രെയിന്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ യുവതിയെ ശുചി മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; അസം സ്വദേശി പിടിയില്‍