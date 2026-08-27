Connect with us

Kerala

ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില്‍പ്പനയില്‍ 77 കോടിയുടെ വര്‍ധന

ഉത്രാട നാളില്‍ മാത്രം വിറ്റത് 126.31 കോടിയുടെ മദ്യം

Published

Aug 27, 2026 12:08 pm |

Last Updated

Aug 27, 2026 12:08 pm

തിരുവനന്തപുരം | ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില്‍പ്പനയില്‍ 77 കോടിയുടെ വര്‍ധന. ചൊവ്വാഴ്ച വരെ എട്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ബെവ്കോ വഴി വിറ്റത് 771. 29 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ്. ഉത്രാട നാളില്‍ മാത്രം വിറ്റത് 126.31 കോടിയുടെ മദ്യമാണ്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഈ എട്ടു ദിവസം 694. 96 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് വില്‍പ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. 2025 ലെ ഉത്രാടം നാളില്‍ 137 കോടിയുടെ മദ്യമാണ് വിറ്റിരുന്നത്. അതില്‍ നിന്ന് 10 കോടിയോളം രൂപയുടെ കുറവുണ്ട്.

അതേസമയം കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴിയും മികച്ച മദ്യവില്‍പ്പനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉത്രാടനാളില്‍ 20,35,95,800 രൂപയുടെ മദ്യമാണ് കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി വിറ്റത്.

 

Content Highlights:
Kerala recorded Rs 771.29 crore in liquor sales through Bevco during eight days of the Onam festival season. This represents a Rs 77 crore increase compared to last year’s sales. Uthradam day alone generated over Rs 126 crore via Bevco and Rs 20 crore through Consumerfed outlets.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഇടുക്കി തലക്കുളം എസ്റ്റേറ്റില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണം; തൊഴിലാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

കൂത്താട്ടുകുളം കാക്കൂറില്‍ വിവാഹ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; 40 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്, അഞ്ചുപേരുടെ നില ഗുരുതരം

Kerala

ഓണക്കാലത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില്‍പ്പനയില്‍ 77 കോടിയുടെ വര്‍ധന

Kerala

കുന്നംകുളത്ത് പോലീസ് സംഘത്തിനുനേരെ ആക്രമണം; കാപ്പ പ്രതിയും സംഘവും പിടിയില്‍

National

ശക്തമായ മഴ: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍; ജോഷി മഠ്മാര്‍വാരി റോഡ് ഒലിച്ചു പോയി

Ongoing News

പൊതു വാട്ടര്‍ കൂളറില്‍ നിന്ന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് എട്ടുവയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ട്രെയിന്‍ യാത്രയ്ക്കിടെ യുവതിയെ ശുചി മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം; അസം സ്വദേശി പിടിയില്‍