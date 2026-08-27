Kerala
ട്രെയിന് യാത്രയ്ക്കിടെ യുവതിയെ ശുചി മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമം; അസം സ്വദേശി പിടിയില്
ഇയാളെ പിടികൂടാന് എത്തിയ പോലീസിനു നേരെ നടത്തിയ അക്രമത്തില് എ എസ് ഐക്ക് പരിക്കേറ്റു
മലപ്പുറം | ട്രെയിന് യാത്രയ്ക്കിടെ യുവതിയെ കയറി പിടിച്ച് ശുചി മുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമം. കോയമ്പത്തൂര്-മംഗലാപുരം ട്രെയിന് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഷൊര്ണൂര് വിട്ടപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവത്തില് അസം സ്വദേശി റോയല് രാജു (30) പിടിയിലായി. ഇയാളെ പിടികൂടാന് എത്തിയ പോലീസിനു നേരെ നടത്തിയ അക്രമത്തില് എ എസ് ഐക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ശുചിമുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നതിനിടെ യുവതി കുതറിമാറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. സഹയാത്രികര് ഉടന് വിവരം റെയില്വേ അലര്ട്ടില് വിളിച്ചറിയിച്ചു. തിരൂരില്വെച്ച് ആര് പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രതിയെ പിടികൂടി. ഇതിനിടെ പ്രതി റോയല് രാജു ആര് പി എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എ എസ് ഐ ശശിയെ തലയ്ക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. തിരൂര് പോലീസില് വിവരമറിയിച്ചതോടെ എസ് എച്ച് ഒ ജലീല് കറുത്തേടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് പൊലീസ് സംഘം റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാന് ശ്രമിച്ചു.
പോലീസിനു നേരെയും ഇയാള് അക്രമാസക്തനായി. മല്പ്പിടുത്തത്തിലൂടെയാണ് പോലീസ് ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത്.പരിക്കേറ്റ ആര്പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കാസര്കോട് ചെറുവത്തൂര് സ്വദേശിയായ ശശി (57) യെ തിരൂര് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മികച്ച സേവനത്തിനുള്ള 2026-ലെ റെയില് സേവാ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എ എസ് ഐ ശശി.
Content Highlights:
An Assam native was arrested for attempting to assault a woman on the Coimbatore-Mangalore train after Shornur. The suspect attacked an RPF officer who intervened, causing injuries. Tirur police later subdued the violent accused following a struggle at the railway station.