Kerala
മദ്യപന് ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് മൂന്ന് പേര്ക്ക് പരുക്ക്; സംഭവം പോത്തന്കോട് മംഗലപുരം റോഡില്
ഒരു യുവതിക്കും രണ്ട് കുട്ടികള്ക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത്. കാര് ഓടിച്ചിരുന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
തിരുവനന്തപുരം | മദ്യപന് ഓടിച്ച കാറിടിച്ച് മൂന്നുപേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. പോത്തന്കോട് മംഗലപുരം റോഡിലാണ് അപകടം.
ഒരു യുവതിക്കും രണ്ട് കുട്ടികള്ക്കുമാണ് പരുക്കേറ്റത്.
കാര് ഓടിച്ചിരുന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Content Highlights:
Three people sustained injuries when a car driven by an intoxicated driver crashed on the Potthencode Mangalapuram road. The injured individuals were immediately rushed to a nearby hospital for treatment. Local police reached the site, impounded the vehicle, and initiated legal action against the driver.
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