Kerala
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം ലംഘിച്ചു; അടൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ശാന്തകുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കാന് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിര്ദേശം
മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് കലക്ടര്
പത്തനംതിട്ട|തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് അടൂരിലെ യുഡിഎ് സ്ഥാനാര്ഥി സി വി ശാന്തകുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കാന് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിര്ദേശം. സ്ഥാനാര്ത്ഥി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കരുതെന്ന ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് കലക്ടര് പറഞ്ഞു. സി വി ശാന്തകുമാര് കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണെന്ന രീതിയില് വ്യാജ നോട്ടീസ് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ശാന്തകുമാര് മാധ്യങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിലാണ് ഇപ്പോള് കേസെടുക്കാന് ജില്ലാ കലക്ടര് നിര്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വ്യാജ നോട്ടീസ് പ്രചരിപ്പിച്ചതില് നേരത്തെ സിപിഐ പ്രവര്ത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സിപിഐ ഉപരോധത്തെ തുടര്ന്ന് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരെ നോട്ടീസ് നല്കി പോലീസ് വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.
Kerala
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം ലംഘിച്ചു; അടൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി ശാന്തകുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കാന് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിര്ദേശം
Kerala
പാലക്കാട് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് വോട്ടിന് പണം നല്കിയതായി ആരോപണം; ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവിട്ട് കോണ്ഗ്രസ്
Kerala
വേങ്ങരയില് അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില് തലക്കടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില് കണ്ടെത്തി; പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള് പിടിയില്
Kerala
മാത്യു കുഴല്നാടനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും; ആരോപണങ്ങള് വീണ്ടും തള്ളി കെ കൃഷ്ണന്കുട്ടി
Eduline
ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസി കോഴ്സ് പഠിക്കാം
Eduline
പറക്കാം പറപ്പിക്കാം
