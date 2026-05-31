National
വീണ്ടും ഇരുട്ടടി; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് 46 രൂപ കൂട്ടി
ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടര് വിലയില് മാറ്റമില്ല
ന്യൂഡല്ഹി | രാജ്യത്ത് വീണ്ടും പാചക വാതക വില കൂടി. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് 46 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 19 കിലോ സിലിണ്ടറിന് 3,131 രൂപയാണ് പുതിയ വില. ഗാര്ഹിക സിലിണ്ടര് വിലയില് മാറ്റമില്ല. പുതുക്കിയ വില അര്ധരാത്രി മുതല് നിലവില് വരും.
ഫെബ്രുവരിയില് പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നാലാം തവണയാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില വര്ധിപ്പിക്കുന്നത്. മെയ് ഒന്നിന് 19 കിലോ വരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഒറ്റയടിക്ക് 993 രൂപ വര്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
