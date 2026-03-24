ടിവികെ അധ്യക്ഷന്‍ വിജയ്‌യുടെ തഞ്ചാവൂര്‍ റാലിക്കിടെ പരുക്കേറ്റ കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു

മാര്‍ച്ച് നാലിന് വിജയ്‌യുടെ വാഹനത്തെ ബൈക്കില്‍ പിന്തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം

Mar 24, 2026 9:07 am |

Mar 24, 2026 9:07 am

ചെന്നൈ| നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്‌യുടെ തഞ്ചാവൂര്‍ റാലിക്കിടെ പരുക്കേറ്റ കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു. പി വിഘ്നേഷ് ആണ് മരിച്ചത്. 19 വയസ്സായിരുന്നു. മാര്‍ച്ച് നാലിന് വിജയ്‌യുടെ വാഹനത്തെ ബൈക്കില്‍ പിന്തുടരുന്നതിനിടെ വീണ് തലയ്ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആദ്യം സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ തലയ്ക്ക് ഗുരുത പരുക്കേറ്റതിനാല്‍ പിന്നീട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഡിഗ്രി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ് വിഘ്‌നേഷ്.

വിജയ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ നിരവധി ആരാധകരും പ്രവര്‍ത്തകരും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നു. അഞ്ചിലേറെ പേര്‍ക്ക് അന്ന് അപകടം സംഭവിച്ച് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. അവരില്‍ ഒരാളാണ് മരിച്ച വിഘ്‌നേഷ്.

 

 

Business

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് 2160 രൂപ കുറഞ്ഞു

Kerala

തട്ടിപ്പ് കേസ്; നടന്‍ കലാഭവന്‍ സോബി ജോര്‍ജ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ പോലീസുകാരന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ സംഭവം: മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഉയര്‍ന്ന താപനില മുന്നറിയിപ്പ്; 12 ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

ടിവികെ അധ്യക്ഷന്‍ വിജയ്‌യുടെ തഞ്ചാവൂര്‍ റാലിക്കിടെ പരുക്കേറ്റ കോളജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു

Kerala

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; നാമനിര്‍ദേശ പത്രികയുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഇന്ന്

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം; ഇന്ത്യ നേരിട്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത വെല്ലുവിളി: മോദി