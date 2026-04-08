Connect with us

Kerala

പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം: അടൂര്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ നിര്‍ദേശം

നിശബ്ദ പ്രചാരണ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനാണ് നടപടി എടുക്കാൻ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

Published

Apr 08, 2026 5:36 pm |

Last Updated

Apr 08, 2026 5:36 pm

അടൂര്‍|തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് അടൂര്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ നിര്‍ദേശം. നിശബ്ദ പ്രചാരണ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാതൃക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനാണ് അടൂര്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രിജി കണ്ണനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ ജില്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്‍ കൂടിയായ ജില്ല കലക്ടര്‍ എസ്. പ്രേം കൃഷ്ണന്‍ പോലിസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നവരെയുള്ള 48 മണിക്കൂര്‍ നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിന്റെതാണ്. ഈ സമയം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തില്‍ യാതൊരുവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ ഇടപെടാന്‍ പാടുള്ളതല്ല.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

അടൂരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിക്കെതിരെ വ്യാജ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്ത സംഭവം; മൂന്നു പേര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

Kerala

തൃശൂരില്‍ ബിജെപി നേതാവിന്റെ സഹോദരന്റെ അച്ചാര്‍ കമ്പനിയില്‍ നിന്ന് 750 കിറ്റുകള്‍ പിടിച്ചു; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് സിപിഎം

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്ത് ജയിലില്‍ തുടരും; ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിധി മറ്റന്നാള്‍

Kerala

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടം ലംഘിച്ചു; അടൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ശാന്തകുമാറിനെതിരെ കേസെടുക്കാന്‍ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം

Kerala

പാലക്കാട് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വോട്ടിന് പണം നല്‍കിയതായി ആരോപണം; ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്

Kerala

വേങ്ങരയില്‍ അതിഥി തൊഴിലാളിയെ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ തലക്കടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി; പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള്‍ പിടിയില്‍