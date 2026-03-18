Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നാളെ നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കും
പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന് അന്തേവാസികള് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം കൈമാറി
കണ്ണൂര് | മൂന്നാം തവണയും ധര്മ്മടത്ത് നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നാളെ നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കും. പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന് അന്തേവാസികള് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള പണം കൈമാറി. വൈകിട്ട് മമ്പുറത്ത് നടന്ന എല് ഡി എഫ് കണ്വെന്ഷനില് വച്ചായിരുന്നു പണം നല്കിയത്.
രാവിലെ 11 ന് തലശ്ശേരി രജിസ്ട്രാര് ഓഫീസിലാണ് നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കുക. ഇത് ഏഴാം തവണയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജനവിധി തേടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ചതിനേക്കാള് ഭൂരിപക്ഷം ഉയര്ത്താനുള്ള പ്രവര്ത്തനമാണ് ധര്മ്മടത്ത് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നേതാക്കള് പറയുന്നത്. സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന് എല് ഡി എഫ് കണ്വെന്ഷന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിനോയ് വിശ്വം, ശ്രേയാംസ് കുമാര് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
കെ സുധാകരന് ഉയര്ത്തിയ പ്രതിസന്ധി യു ഡി എഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന് കനത്ത ആഘാത മേല്പ്പിച്ചിരിക്കയാണ്. വളരെ നേരത്തെ സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങാനുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ ശ്രമം തുടക്കത്തിലേ പരാജയപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് പട്ടിക പുറത്തുവിടും എന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞെങ്കില് ഇപ്പോഴും സമ്പൂര്ണമായി പട്ടിക പുറത്തുവിടാനായിട്ടില്ല. പുറത്തുവന്ന പട്ടികയിലുള്ളവരുടെ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തകര്ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.
കെ സുധാകരന് മത്സരിക്കാന് അനുമതി നല്കിയാലും നല്കിയില്ലെങ്കിലും അത് കോണ്ഗ്രസ്സില് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാവും. കെ സുധാകരന് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരത്തിനിറങ്ങിയാല് പിന്തുണ നല്കുന്ന കാര്യം സംഘപരിവാര് കേന്ദ്രങ്ങളിലും ചര്ച്ച നടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.