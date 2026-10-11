Kerala
ചക്രവാതച്ചുഴി; ബുധനാഴ്ച വരെ മഴക്ക് സാധ്യത
ഇന്ന് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച വരെ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെപ്പെട്ടേക്കും. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് മഴ പെയ്യുക.
മലാക്ക കടലിടുക്കിന് മുകളിലെ ചക്രവാതച്ചുഴി ഞായറാഴ്ചയോടെ ആന്ഡമാന് കടലില് പ്രവേശിക്കുകയും തുടര്ന്ന് ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. മന്നാര് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കന് തമിഴ്നാട് തീരപ്രദേശത്തിനും മുകളിലായി സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 0.9 കിലോമീറ്റര് ഉയരത്തില് മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇന്ന് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയിലുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കണ്ണൂര് ജില്ലയില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
Content Highlights:
A cyclonic circulation is active over the region, bringing heavy rain alerts across Kerala. The meteorological department forecasts continuous downpours until Wednesday. Residents are advised to stay cautious amid changing weather conditions.