Kerala

രാത്രി വിദേശ വനിതയെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ചെയ്ത സംഭവം; യുവാവിനെതിരെ കേസ്

കുരയ്ക്കണ്ണി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം എത്തിയപ്പോള്‍ സ്‌കൂട്ടറില്‍ ചവിട്ടുകയും വനിതയെ കടന്നു പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു

Mar 19, 2026 9:21 am

Mar 19, 2026 9:21 am

തിരുവനന്തപുരം| വര്‍ക്കലയില്‍ രാത്രി വിദേശ വനിതയെ പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യം ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ യുവാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. നോര്‍വേ സ്വദേശിയായ വിദേശ വനിതയെയാണ് രാത്രി സമയത്ത് പിന്തുടര്‍ന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 15-നാണ് സംഭവം. വര്‍ക്കല ക്ലിഫില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഹോംസ്റ്റേയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ പരാതിക്കാരിയെ നമ്പര്‍ തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത മോട്ടോര്‍സൈക്കിളില്‍ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു.

കുരയ്ക്കണ്ണി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം എത്തിയപ്പോള്‍ സ്‌കൂട്ടറില്‍ ചവിട്ടുകയും വനിതയെ കടന്നു പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് പ്രതി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. വിദേശ വനിത സംഭവത്തില്‍ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ്.

Related Topics:
