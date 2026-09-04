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നിങ്ങളുടെ കാറിൽ വലിയ ടയറുകൾ ഇടുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയണം; പ്രധാന നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും!
വലിയ വീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി കനം കുറഞ്ഞ സൈഡ്വാൾ ഉള്ള ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളാണ് നൽകുന്നത്. ഇവ ഷോക്കുകൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ യാത്ര കൂടുതൽ ബമ്പിയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായി മാറും.
കാറുകളുടെ ടയറുകൾ വലിയ വലിപ്പത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് (Upgrading to Bigger Tyres) കാർ ഉടമകൾക്കിടയിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. വലുപ്പമുള്ള വീലുകൾ വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി, പ്രീമിയം ലുക്ക് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഈ മാറ്റം വാഹനത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രയോജനകരമാണോ അതോ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
വാഹനത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ടയർ അളവിൽ നിന്ന് 2 മുതൽ 3 ശതമാനം വരെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിൽ വലുപ്പം കൂട്ടുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം എന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് റോഡിലെ വാഹനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കും. ടയറിന്റെ വീതി കൂട്ടുക, വീലിന്റെ അതായത് റിമ്മിന്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് അപ്സൈസിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഭംഗി നൽകും, പക്ഷേ മൈലേജ്…?
വലിയ ടയറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഭംഗിയാണ്. ഇവ വീൽ ആർച്ചുകൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയും റോഡിൽ മികച്ച സാന്നിധ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ചില പ്രായോഗിക ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. വീതികൂടിയ ടയറുകൾക്ക് റോഡുമായി കൂടുതൽ സമ്പർക്കം ഉള്ളതിനാൽ ഗ്രിപ്പും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ലഭിക്കുകയും കോർണറിങ് എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യും. ഉയരം കൂടിയ ടയറുകൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
എന്നാൽ വലുപ്പമുള്ള ടയറുകൾ വാഹനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ചില പ്രതികൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരം കൂടുതലായതിനാലും ഘർഷണം കൂടുതൽ ഉള്ളതിനാലും എഞ്ചിൻ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു, ഇത് മൈലേജ് അഥവാ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി (Fuel Efficiency) കുറയ്ക്കുന്നു. വാഹനം വേഗത കൈവരിക്കുന്ന ആക്സിലറേഷൻ മന്ദഗതിയിലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ വാഹനം തിരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളതായി അനുഭവപ്പെടാം. ഉണങ്ങിയ റോഡുകളിൽ ബ്രേക്കിങ് (Braking) മെച്ചപ്പെടുമെങ്കിലും കൂടുതൽ ഭാരം ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റത്തിന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
യാത്രാ സുഖം കുറയും
വലിയ വീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയായി കനം കുറഞ്ഞ സൈഡ്വാൾ ഉള്ള ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകളാണ് നൽകുന്നത്. ഇവ ഷോക്കുകൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ യാത്ര കൂടുതൽ ബമ്പിയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായി മാറും. ക്യാബിനുള്ളിൽ റോഡ് നോയിസ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.
Also Readനിങ്ങളുടെ കാർ പരമാവധി എത്ര വേഗത്തിൽ ഓടിക്കാം?; സ്പീഡോമീറ്ററല്ല, ടയർ പറയും ആ കണക്ക്! മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം സ്പീഡോമീറ്ററിലെ വേഗത യഥാർത്ഥ വേഗതയേക്കാൾ കുറവായി കാണിച്ചേക്കാം എന്നതാണ്. കൂടാതെ സസ്പെൻഷൻ ഭാഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ തേഞ്ഞുതീരാനും, ടയറുകൾ വീൽ ആർച്ചുകളിൽ തട്ടി ഉരയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കൃത്യമായ വീൽ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ ബി എസ് (ABS), ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ (Traction Control) എന്നീ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഇത് ബാധിച്ചേക്കാം.
അതുകൊണ്ട് ടയറുകൾ അപ്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ അളവിന് അടുത്തുള്ള വലുപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. വീൽ വലുപ്പം കൂട്ടുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാസം ഒരുപോലെ നിലനിർത്താൻ ലോ പ്രൊഫൈൽ ടയറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ടയറുകൾ മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് എപ്പോഴും ഒരു വിദഗ്ദ്ധന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
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Upgrading to bigger tyres improves car styling and grip but reduces fuel efficiency, acceleration, and ride comfort. Stay within 2-3% of OEM size to prevent mechanical issues.